В Одесской области предупредили растрату 50 млн грн: детали от прокуратуры

Стадион в Одесской области. Иллюстративное фото: Одесский горсовет

В Татарбунарах на Одесчине выявлено серьезное нарушение в договоре на работы по реконструкции стадиона "Колос". Благодаря вмешательству прокуроров удалось предупредить растраты в размере более 47 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали дела

В 2021 году между коммунальным заведением "Спортивный клуб Татарбунары" и предприятием был заключен договор на проведение работ по реконструкции стадиона. Однако этот договор продолжал действовать без определения источника финансирования и без реальных бюджетных ассигнований, что подвергало сомнению возможность завершения работ.

Действия прокуратуры

Прокуроры сообщили о нарушении Татарбунарскому городскому совету, который является основателем "Спортивного клуба Татарбунары", чтобы там приняли меры. В результате договор был разорван, что позволило избежать безосновательных расходов значительной суммы бюджетных средств.

Попытки хищения бюджета в Одесской области

Мы писали, что прокуроры Одесской области обнаружили подозрительный тендер на капитальный ремонт дорог в области. Чиновники планировали потратить на работы более 24 миллионов гривен из бюджета, однако договор пришлось расторгнуть.

Также ранее одна из компаний получила подряд 17 млн грн на строительство стадиона в Николаевской области. Однако работы не состоялись, поэтому сейчас прокуратура требует расторжения договора через суд.