Нажились на закупках топлива для ВСУ: Одессе разоблачили коррупционную схему

Полиция разоблачила коррупционную схему в Одесской области. Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили должностницу Одесского квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ), которая стала организатором преступной схемы. Женщина привлекла своего коллегу и частную предпринимательницу, которым удалось присвоить более 300 тысяч гривен из государственного бюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

Начальник топливной группы КЭУ создала группу с целью завладения государственными средствами, выделенными на закупку твердого топлива для защитников Украины. Она привлекла к преступной деятельности инженера проектно-сметной группы КЭУ и частную предпринимательницу.

При проведении государственных закупок должностные лица КЭУ обеспечивали победу предпринимателю в открытых торгах и перечисляли ему средства за поставку топлива, устанавливая его цену выше рыночной. Таким образом, из Государственного бюджета было переплачено почти 372 тысячи гривен.

Какое наказание грозит

Организаторы схемы и ее коллеги выдвинули обвинения по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в больших размерах, организованной группой в условиях военного положения.

Частной предпринимателю предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК (пособничество в завладении чужим имуществом), ч. 5 ст. 361 УКУ (несанкционированное вмешательство в работу информационных сетей) и ч.ч. 3 и 4 ст. 358 УКУ (составление поддельных официальных документов и их использование).

Организаторе и ее коллеге грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Предпринимательнице грозит до 15 лет лишения свободы с аналогичным лишением права занимать определенные должности.

Другие коррупционные схемы в Одесской области

Мы писали, что в Татарбунарах на Одесчине выявлено серьезное нарушение в договоре на работы по реконструкции стадиона "Колос". Благодаря вмешательству прокуроров удалось предупредить растраты в размере более 47 млн. грн.

Также прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего гендиректора одного из медицинских коммунальных предприятий Одесского областного совета. Мужчину обвиняют в растрате средств заведения.