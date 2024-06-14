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Розтратив майже мільйон гривень — судитимуть екскерівника медзакладу Одеської обларди

14 червня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині викрили розтрату на закупівлі медичного обласднання
Колишній гендиректор медичної установи Одещини привласним понад 900 тисяч гривень. Фото: Одеська обласна прокуратура
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Прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього гендиректора одного з медичних комунальних підприємств Одеської обласної ради. Чоловіка звинувачують у розтраті коштів закладу.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури

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Подробиці злочину

У березні 2022 року колишній гендиректор одного з медичних комунальних підприємств Одеської обларди без проведення тендеру уклав дві угоди. За документами, підрядник мав поставити медичні матеріали для контролю та запобігання кровотечі. Однак ціна закупівлі виявилася більш ніж вдвічі вищою за ринкову, що призвело до переплати у розмірі понад 900 тисяч гривень.

Що загрожує

Прокуратура вже подала позов на відшкодування завданих збитків, а колишньому гендиректору оголосили про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України. Він обвинувачується у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, за що може сісти за ґрати на строк до восьми років. 

Випадки розкрадання бюджету на Одещині

Ми писали, що прокурори також скасували закупівлю на понад 24 мільйони гривень на ремонт доріг в Одеській області. Визирська громада уклала угоди із порушеннями.

Також в Одеській області викрили службових осіб комунального підприємства та постачальників, які причетні до розкрадання бюджетних коштів. Спільники на підставі підроблених документів привласнили понад 2 мільйони гривень.

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