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Растратил почти миллион гривен — будут судить экс-руководителя медучреждения Одесской обларды

14 июня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области разоблачили растрату на закупки медицинского оборудования
Бывший гендиректор медицинского учреждения Одесской области присвоил более 900 тысяч гривен. Фото: Одесская областная прокуратура
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Прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего гендиректора одного из медицинских коммунальных предприятий Одесского областного совета. Мужчину обвиняют в растрате средств учреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Подробности преступления

В марте 2022 года бывший гендиректор одного из медицинских коммунальных предприятий Одесской обларды без проведения тендера заключил два договора. По документам, подрядчик должен был поставить медицинские материалы для контроля и предотвращения кровотечения. Однако цена закупки оказалась более чем вдвое выше рыночной, что привело к переплате в размере более 900 тысяч гривен.

Что угрожает

Прокуратура уже подала иск на возмещение нанесенного ущерба, а бывшему гендиректору объявили о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины. Он обвиняется в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, за что может сесть за решетку на срок до восьми лет.

Случаи хищения бюджета в Одесской области

Мы писали, что прокуроры также отменили закупку более чем на 24 миллиона гривен на ремонт дорог в Одесской области. Вызырская громада заключила договора с нарушениями.

Также в Одесской области разоблачили должностных лиц коммунального предприятия и поставщиков, причастных к хищению бюджетных средств. Сообщники на основании поддельных документов присвоили более 2 миллионов гривен.

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