В Одесской области машинист сливал топливо из локомотивов УЗ - полиция

В Одесской области задержали машиниста. Фото: Нацполиция

В Одесской области полицейские разоблачили машиниста, который сливал дизельное топливо из локомотивов "Укрзализныци". 55-летний мужчина был задержан "на горячем" во время кражи 80 литров дизеля на одной из станций Измаила.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

Злоумышленник заранее парковал автомобиль с пустыми канистрами на конечной остановке тепловоза. Когда смена подходила к концу, то он срывал пломбы и сливал остатки горючего.

Злоумышленник сливал дизель. Фото: Нацполиция

Какое наказание

Фигурант был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщил ему о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения). Это преступление карается лишением свободы сроком до восьми лет.

Махинации с топливом в Одесской области

Мы писали, что в Одессе разоблачили должностных лиц, присвоивших средства на закупки топлива для ВСУ. Так, должностница Одесского квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ) привлекла своего коллегу и частную предпринимательницу, которым удалось похитить более 300 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили двух работников Укрзализныци, которые похитили дизель из маневрового тепловоза. За совершенное им грозит до восьми лет лишения свободы.