20-річному жителю Теплодару загрожує в’язниця за викрадення мопеда

Поліцейський складає протокол. Фото: Нацполіція

Жителю Теплодару, що в Одеській області, загрожує до п'яти років в’язниці за викрадення мопеда. Хлопець скоїв злочин під час комендантської години.

Про це у суботу, 26 жовтня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

За інформацією поліції, 20-річний місцевий житель, порушуючи заборону на пересування після опівночі, заглядав у під’їзди багатоповерхівок у пошуках "дармової наживи". Так, він натрапив на мопед, який і відкотив додому до знайомого, де тимчасово залишив його в гаражі. На наступний день власник мопеда помітив пропажу та звернувся до поліції. Протягом декількох годин поліцейські розшукали правопорушника та повернули мопед власнику. Зловмисник не заперечував своєї причетності, зізнавшись, що мав намір трохи покататися, а згодом продати транспортний засіб.

Викрадений мопед. Фото: Нацполіція

Яке покарання за крадіжку

Фігуранта затримали в процесуальному порядку, а за наявності достатніх доказів йому оголосили підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом. Згідно з ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує до п’яти років ув’язнення. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, на Одещині чоловік, який уже провів понад 18 років у в’язниці за низку злочинів, знову потрапив під слідство за збут метадону. Також в Арцизькій громаді сталася аварія за участю неповнолітнього мотоцикліста та 73-річного водія легковика. Троє підлітків госпіталізовано.