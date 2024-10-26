20-летнему жителю Теплодара грозит тюрьма за похищение мопеда

Полицейский составляет протокол. Фото: Нацполиция

Жителю Теплодара, что в Одесской области, грозит до пяти лет тюрьмы за похищение мопеда. Парень совершил преступление во время комендантского часа.

Об этом в субботу, 26 октября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

По информации полиции, 20-летний местный житель, в нарушение запрета на передвижение после полуночи, заглядывал в подъезды многоэтажек в поисках "бесплатной наживы". Да, он наткнулся на мопед, который и откатил домой к знакомому, где временно оставил его в гараже. На следующий день владелец мопеда заметил пропажу и обратился в полицию. В течение нескольких часов полицейские разыскали правонарушителя и вернули мопеду владельцу. Злоумышленник не отрицал своей причастности, признавшись, что намеревался немного прокатиться, а затем продать транспортное средство.

Похищенный мопед. Фото: Нацполиция

Какое наказание за воровство

Фигуранта задержали в процессуальном порядке, а при наличии достаточных доказательств ему объявили подозрение в незаконном завладении транспортным средством. Согласно ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит до пяти лет заключения. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в Одесской области мужчина, который уже провел более 18 лет в тюрьме за ряд преступлений, снова попал под следствие за сбыт метадона. Также в Арцизской громаде произошла авария с участием несовершеннолетнего мотоциклиста и 73-летнего водителя легковушки. Трое подростков госпитализированы.