Кредит напідпитку — в Одесі молодик ошукав колишню на десятки тисяч

Банківська картка у руках. Фото: Unsplush

Жителя Одеси судитимуть за те, що оформив кредит на ім'я своєї колишньої співмешканки та привласнив гроші. Зловмисник отримав доступ до банківського застосунку жертви та витратив кредитні кошти на власні потреби.

Про це повідомляє преслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

22-річна жителька Одеси звернулася до поліції з повідомленням про те, що її ошукав колишній співмешканець. Чоловік, перебуваючи в гостях у спільного знайомого, скористався телефоном потерпілої та оформив через мобільний банківський застосунок кредит на 20 тисяч гривень.

Коли гроші надійшли на рахунок, зловмисник пішов зі смартфоном дівчини по крамницях і витратив близько трьох тисяч гривень на покупки. А повернувшись, запевнив потерпілу, що кредит і залишок на рахунку його, і вмовив її переказати решту грошей. Усі кошти зловмисник також зняв і витратив на власні потреби.

Яке покарання загрожує

Слідчі висунули зловмиснику обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем), ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Шахрайство на Одещині

Ми писали, що Одесі перед судом постануть учасники злочинної схеми за масштабне шахрайство, яке здійснювали під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу. Спільники налагодили роботу шахрайського кол-центру та привласнили собі понад п'ять мільйонів гривень.

Також ми повідомляли, що правоохоронці накрили злочинців на території Одещини, які підробляли та продавали документи для "легалізації" за кордоном. Також такі "підпільні типографії" діяли й в інших регіонах країни.