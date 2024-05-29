Кредит по пьяни — в Одессе молодой человек обманул бывшую на десятки тысяч

Банковская карта в руках. Фото: Unsplush

Жителя Одессы будут судить за то, что оформил кредит на имя своей бывшей сожительницы и присвоил деньги. Злоумышленник получил доступ к банковскому приложению жертвы и потратил кредитные средства на собственные нужды.

Об этом сообщает преслужба ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

22-летняя жительница Одессы обратилась в полицию с сообщением о том, что ее обманул бывший сожитель. Мужчина, находясь в гостях у общего знакомого, воспользовался телефоном потерпевшей и оформил через мобильное банковское приложение кредит на 20 тысяч гривен.

Когда деньги поступили на счет, злоумышленник пошел со смартфоном девушки по магазинам и потратил около трех тысяч гривен на покупки. А вернувшись, заверил потерпевшую, что кредит и остаток на счету его, и уговорил ее перевести остальные деньги. Все деньги злоумышленник также снял и потратил на собственные нужды.

Какое наказание грозит

Следователи выдвинули злоумышленнику обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем), ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Мошенничество в Одесской области

Мы писали, что в Одессе перед судом предстанут участники преступной схемы за масштабное мошенничество, которое осуществляли под видом международного инвестиционного холдинга. Сообщники наладили работу мошеннического колл-центра и присвоили себе более пяти миллионов гривен.

Также мы сообщали, что правоохранители накрыли преступников на территории Одесской области, которые подделывали и продавали документы для "легализации" за границей. Такие "подпольные типографии" действовали и в других регионах страны.