Крим без води: пересохлі річки і спорожнілі водосховища

Річка Біюк-Карасу, що обміліла, в Білогірську. Фото: Крим.Реалії

У тимчасово окупованому Криму дедалі гостріше відчувається нестача води. Попри останні дощі, водосховища стрімко міліють, а річки на півострові одна за одною пересихають. Екологи попереджають, що Крим вступає в трирічний посушливий період, і ситуація може стати критичною.

Нестача води

За словами екологів, осінні опади зволожили лише верхній шар ґрунту, що трохи допоможе аграріям перед посівною. Але на загальну водну ситуацію це майже не вплинуло. Після перекриття Україною Північно-Кримського каналу ще у 2014 році науковці закликали окупаційну владу будувати нові водосховища. Натомість кремлівський ставленик Сергій Аксьонов вирішив бурити свердловини. Спершу вони рятували становище, але вже у 2020-му Крим зіткнувся з масштабною кризою. Тоді навіть Сімферополь перейшов на погодинну подачу води. Тепер запаси підземних вод вичерпуються, а в багатьох районах вони стають солоними.

Станом на вересень 2025 року, під довіз води перевели вже 77 населених пунктів замість 32-х роком раніше. Екологи зазначають, що для поліпшення ситуації потрібні затяжні дощі, але найближчими роками їх не очікується. Найбільше страждають схід та південь півострова. Річка Біюк-Карасу майже висохла, Танасу перетворилася на струмок, а Сари-су зникла зовсім. Тайганське водосховище вже спорожніло, в Ізобільненському залишилася лише третина води, а Белогорське ще тримає запас. Не краща ситуація і в Севастополі: багато річок пересохли, включно з Бельбеком. Головне джерело води для міста, Чорноріченське водосховище, нині заповнене менш ніж на 30%, що навіть нижче показників кризи 2020 року.

Запаси води

Загалом усі кримські водосховища на початок вересня мають трохи більш як 80 мільйонів кубометрів води — удвічі менше, ніж торік. Партизанське заповнене лише на 22%, Симферопольське — на половину, Аянське — на 40%. Запасів Партизанського вистачить максимум на чотири місяці.

