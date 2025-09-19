Видео
Крым без воды — ситуация с водоснабжением ухудшается

Крым без воды — ситуация с водоснабжением ухудшается

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 09:14
Крым без воды: пересохшие реки и опустевшие водохранилища
Обмелевшая река Биюк-Карасу в Белогорске. Фото: Крым.Реалии

Во временно оккупированном Крыму все острее ощущается нехватка воды. Несмотря на последние дожди, водохранилища стремительно мелеют, а реки на полуострове одна за другой пересыхают. Экологи предупреждают, что Крым вступает в трехлетний засушливый период, и ситуация может стать критической.

Об этом сообщили в "Крым.Реалии".

Нехватка воды

Нехватка воды

По словам экологов, осенние осадки увлажнили лишь верхний слой почвы, что немного поможет аграриям перед посевной. Но на общую водную ситуацию это почти не повлияло. После перекрытия Украиной Северо-Крымского канала еще в 2014 году ученые призвали оккупационные власти строить новые водохранилища. Зато кремлевский ставленник Сергей Аксенов решил бурить скважины. Сначала они спасали положение, но уже в 2020-м Крым столкнулся с масштабным кризисом. Тогда даже Симферополь перешел на почасовую подачу воды. Теперь запасы подземных вод исчерпываются, а во многих районах они становятся солеными.

По состоянию на сентябрь 2025 года, под довез воды перевели уже 77 населенных пунктов вместо 32-х годом ранее. Экологи отмечают, что для улучшения ситуации нужны затяжные дожди, но в ближайшие годы их не ожидается. Больше всего страдают восток и юг полуострова. Река Биюк-Карасу почти высохла, Танасу превратилась в ручей, а Сары-су исчезла совсем. Тайганское водохранилище уже опустело, в Изобильненском осталась лишь треть воды, а Белогорское еще держит запас. Не лучше ситуация и в Севастополе: многие реки пересохли, включая Бельбек. Главный источник воды для города, Чернореченское водохранилище, сейчас заполнено менее чем на 30%, что даже ниже показателей кризиса 2020 года.

Запасы воды

В целом все крымские водохранилища на начало сентября имеют чуть более 80 миллионов кубометров воды — вдвое меньше, чем в прошлом году. Партизанское заполнено лишь на 22%, Симферопольское — на половину, Аянское — на 40%. Запасов Партизанского хватит максимум на четыре месяца.

Напомним, мы писали, что в Одесской области стремительно высыхают лиманы. Также мы сообщали, что в Тихом океане ученые обнаружили "тайный кислород".

Одесса Крым экологическая катастрофа Одесская область вода Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
