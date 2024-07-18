Крим ризикує стати пустелею: наслідки засухи та війни

Засуха в Криму. Фото: росЗМІ

Крим повертається до свого дорадянського стану напівпустельних територій. Це може призвести до того, що більша частина сільського господарства та навіть проживання людей стане неможливим. Прогнозується, що близько 500 тисяч людей будуть змушені залишити ці місця.

Про ці процеси свідчать супутникові знімки півострову.

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Крим ризикує стати пустелею

За даними експертів, через руйнування Каховської ГЕС рослинний покрив в іригаційних районах південної Херсонської області та Криму скоротився на 85%. Крім того, зима 2023-2024 років була надзвичайно сухою: кількість опадів становила лише 10-50% від норми, а в гірських районах Криму — всього 17% від норми. Через це річки пересохли, а водосховища значно виснажені.

Супутникові знімки Криму. Фото: скриншот

Через це півострів швидко перетворюється на посушливу зону. Такі зміни призводять до значного зниження врожайності сільськогосподарських культур та загрози водного дефіциту.

Півострів перетворюється на посушливу зону. Фото: скриншот

Наслідки аномальної спеки

Ми писали, що аномальна спека стає постійним явищем для Одеської області, загрожуючи перетворити степи на пустелю. Екологи попереджають про серйозні наслідки для довкілля, включаючи обміління річок і проблеми з питною водою.

Також ми повідомляли, що у Молдові Дністер так обмілів, що міста можуть залишитися без води. У країні оголосили гідрометеорологічне попередження про низький потік води найближчими днями. Людей просять економно споживати воду.