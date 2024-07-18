Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Крим може перетворитись на пустелю — як вплинули на півострів війна та спека arrow

Крим може перетворитись на пустелю — як вплинули на півострів війна та спека

18 липня 2024 13:25
Верзілова Єлизавета - редактор
Крим ризикує стати пустелею: наслідки засухи та війни
Засуха в Криму. Фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Крим повертається до свого дорадянського стану напівпустельних територій. Це може призвести до того, що більша частина сільського господарства та навіть проживання людей стане неможливим. Прогнозується, що близько 500 тисяч людей будуть змушені залишити ці місця.

Про ці процеси свідчать супутникові знімки півострову.

Читайте також:
Крим висихає
Порівнянна ландшафту Криму з минулим роком. Фото: скриншот

Крим ризикує стати пустелею

За даними експертів, через руйнування Каховської ГЕС рослинний покрив в іригаційних районах південної Херсонської області та Криму скоротився на 85%. Крім того, зима 2023-2024 років була надзвичайно сухою: кількість опадів становила лише 10-50% від норми, а в гірських районах Криму — всього 17% від норми. Через це річки пересохли, а водосховища значно виснажені.

Крим ризикує висохнути
Супутникові знімки Криму. Фото: скриншот

Через це півострів швидко перетворюється на посушливу зону. Такі зміни призводять до значного зниження врожайності сільськогосподарських культур та загрози водного дефіциту.

Вегетативний індекс Криму
Півострів перетворюється на посушливу зону. Фото: скриншот

Наслідки аномальної спеки

Ми писали, що аномальна спека стає постійним явищем для Одеської області, загрожуючи перетворити степи на пустелю. Екологи попереджають про серйозні наслідки для довкілля, включаючи обміління річок і проблеми з питною водою. 

Також ми повідомляли, що у Молдові Дністер так обмілів, що міста можуть залишитися без води. У країні оголосили гідрометеорологічне попередження про низький потік води найближчими днями. Людей просять економно споживати воду. 

Одеса війна Крим врожай Новини Одеси екологія аномальна спека засуха

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку