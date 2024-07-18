Крым рискует стать пустыней: последствия засухи и войны

Крым может превратиться в пустыню — как повлияли на полуостров война и жара
Крым возвращается в свое досоветское состояние полупустынных территорий. Это может привести к тому, что большинство сельского хозяйства и даже проживание людей станет невозможным. Прогнозируется, что около 500 тысяч человек будут вынуждены покинуть эти места.
Об этих процессах свидетельствуют спутниковые снимки полуострова.
Крым рискует стать пустыней
По данным экспертов, из-за разрушения Каховской ГЭС растительный покров в ирригационных районах южной Херсонской области и Крыма сократился на 85%. Кроме того, зима 2023-2024 годов была очень сухой: количество осадков составляло лишь 10-50% от нормы, а в горных районах Крыма — всего 17% от нормы. Поэтому реки пересохли, а водохранилища значительно истощены.
Поэтому полуостров быстро превращается в засушливую зону. Такие изменения приводят к значительному снижению урожайности сельскохозяйственных культур и опасности водного дефицита.
Последствия аномальной жары
Мы писали, что аномальная жара становится постоянным явлением для Одесской области, угрожая превратить степи в пустыню. Экологи предупреждают о серьезных последствиях для окружающей среды, включая обмеление рек и проблемы с питьевой водой.
Также мы сообщали, что в Молдове Днестр так обмелел, что города могут остаться без воды. В стране объявили гидрометеорологическое предупреждение о низком потоке воды в ближайшие дни. Людей просят экономно потреблять воду.
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