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Крым может превратиться в пустыню — как повлияли на полуостров война и жара

18 июля 2024 13:25
Верзилова Єлизавета - редактор
Крым рискует стать пустыней: последствия засухи и войны
Засуха в Крыму. Фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

Крым возвращается в свое досоветское состояние полупустынных территорий. Это может привести к тому, что большинство сельского хозяйства и даже проживание людей станет невозможным. Прогнозируется, что около 500 тысяч человек будут вынуждены покинуть эти места.

Об этих процессах свидетельствуют спутниковые снимки полуострова.

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Сравнительный ландшафт Крыма с прошлым годом. Фото: скриншот

Крым рискует стать пустыней

По данным экспертов, из-за разрушения Каховской ГЭС растительный покров в ирригационных районах южной Херсонской области и Крыма сократился на 85%. Кроме того, зима 2023-2024 годов была очень сухой: количество осадков составляло лишь 10-50% от нормы, а в горных районах Крыма — всего 17% от нормы. Поэтому реки пересохли, а водохранилища значительно истощены.

Крым рискует высохнуть
Спутниковые фотографии Крыма. Фото: скриншот

Поэтому полуостров быстро превращается в засушливую зону. Такие изменения приводят к значительному снижению урожайности сельскохозяйственных культур и опасности водного дефицита.

Вегетативный индекс Крыма
Полуостров превращается в засушливую зону. Фото: скриншот

Последствия аномальной жары

Мы писали, что аномальная жара становится постоянным явлением для Одесской области, угрожая превратить степи в пустыню. Экологи предупреждают о серьезных последствиях для окружающей среды, включая обмеление рек и проблемы с питьевой водой.

Также мы сообщали, что в Молдове Днестр так обмелел, что города могут остаться без воды. В стране объявили гидрометеорологическое предупреждение о низком потоке воды в ближайшие дни. Людей просят экономно потреблять воду.

Одесса война Крым урожай Новости Одессы экология аномальная жара засуха

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