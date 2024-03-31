Кримінальна відповідальність за ухилення від служби — що передбачає новий законопроєкт

Люди у військовій формі виписують повістку. Фото: УНІАН

Парламент України готується до оприлюднення нового закону, який передбачає адміністративну відповідальність за не явку у військкомат за повісткою. Наразі документ поки не опублікований, але відомо, що за це порушення кримінальних санкцій не передбачено.

Про це журналістам Новини.LIVE ексклюзивно розповів одеський адвокат Олексій Шалару.

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За словами адвоката, законопроєкт про мобілізацію все ще проходить узгодження і його ухвалення затягується уже понад два місяці. За словами Шалару повна версія документа не доступна громадськості, проте, наразі він передбачає адміністративне покарання за ігнорування повістки.

"Повністю закон я ще не читав, тому що його ще не оприлюднили. Але в тих документах, що пишуть аналітики, поки що покарання відсутні. Тобто, воно є загальним — адміністративною відповідальністю. Коли людина не прийшла, відповідно, за першим викликом за повісткою — 850 та 1600 грн штрафу", — зазначив правник.

Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Кримінальну відповідальність ще можуть ввести

Олексій Шалару каже, що до фінальної версії документа можуть ще внести додаткові пункти та правки. Тому зараз повністю виключати можливість введення кримінальної відповідальності поки зарано.

"Тобто, можливо, щось допишуть в законі, що нам не відомо. На сьогоднішній момент покарання кримінального немає", — додав юрист.

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Нагадаємо, у новій версії законопроєкту щодо мобілізації одним із питань справедливості є виключення права на відстрочку для силовиків. Згідно з цим варіантом закону, тільки 50% особового складу залишається на бронюванні.

Також ми писали, що в Україні після початку повномасштабної війни запрацював електронний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів "Оберіг". Наразі уряд ухвалив законопроєкт про електронний кабінет для усіх чоловіків призовного віку.