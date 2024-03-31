Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Кримінальна відповідальність за ухилення від служби — що передбачає новий законопроєкт arrow

Кримінальна відповідальність за ухилення від служби — що передбачає новий законопроєкт

31 березня 2024 19:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Кримінальна відповідальність за ухилення від служби — що передбачає новий законопроєкт
Люди у військовій формі виписують повістку. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Парламент України готується до оприлюднення нового закону, який передбачає адміністративну відповідальність за не явку у військкомат за повісткою. Наразі документ поки не опублікований, але відомо, що за це порушення кримінальних санкцій не передбачено.

Про це журналістам Новини.LIVE ексклюзивно розповів одеський адвокат Олексій Шалару

Читайте також:

Неявка у військкомат за повісткою: яке покарання

За словами адвоката, законопроєкт про мобілізацію все ще проходить узгодження і його ухвалення затягується уже понад два місяці. За словами Шалару повна версія документа  не доступна громадськості, проте, наразі він передбачає адміністративне покарання за ігнорування повістки.  

"Повністю закон я ще не читав, тому що його ще не оприлюднили. Але в тих документах, що пишуть аналітики, поки що покарання відсутні. Тобто, воно є загальним — адміністративною відповідальністю. Коли людина не прийшла, відповідно, за першим викликом за повісткою — 850 та 1600 грн штрафу", — зазначив правник. 

Кримінальна відповідальність за ухилення від служби — чи передбачає новий законопроєкт - фото 1
Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Кримінальну відповідальність ще можуть ввести

Олексій Шалару каже, що до фінальної версії документа можуть ще внести додаткові пункти та правки. Тому зараз повністю виключати можливість введення кримінальної відповідальності поки зарано. 

"Тобто, можливо, щось допишуть в законі, що нам не відомо. На сьогоднішній момент покарання кримінального немає", — додав юрист.

Більше новин про мобілізацію

Нагадаємо, у новій версії законопроєкту щодо мобілізації одним із питань справедливості є виключення права на відстрочку для силовиків. Згідно з цим варіантом закону, тільки 50% особового складу залишається на бронюванні.

Також ми писали, що в Україні після початку повномасштабної війни запрацював електронний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів "Оберіг". Наразі уряд ухвалив законопроєкт про електронний кабінет для усіх чоловіків призовного віку. 

Одеса
війна
Одеська область
Одеська ОДА
Кримінал
Новини Одеси
мобілізація
адвокат

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК