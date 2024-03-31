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Уголовная ответственность за уклонение от службы — что предусматривает новый законопроект

31 марта 2024 19:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Уголовная ответственность за уклонение от службы — что предусматривает новый законопроект
Люди в военной форме выписывают повестку. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Парламент Украины готовится к обнародованию нового закона, предусматривающего административную ответственность за неявку в военкомат по повестке. Пока документ не опубликован, но известно, что за это нарушение уголовных санкций не предусмотрено.

Об этом журналистам Новини.LIVE эксклюзивно рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

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По словам адвоката, законопроект о мобилизации все еще проходит согласование и его принятие затягивается уже более двух месяцев. По словам Шалару, полная версия документа не доступна общественности, однако, в настоящее время он предусматривает административное наказание за игнорирование повестки.

"Полностью закон я еще не читал, потому что его еще не обнародовали. Но в тех документах, которые пишут аналитики, пока наказания отсутствуют. То есть оно является общим — административной ответственностью. Когда человек не пришел, соответственно, по первому вызову за повесткой — 850 и 1600 грн штрафа", — отметил юрист.

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Адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE

Уголовную ответственность еще могут ввести

Алексей Шалару говорит, что в финальную версию документа могут еще внести дополнительные пункты и правки. Поэтому сейчас полностью исключать возможность введения уголовной ответственности пока рано.

"То есть возможно что-то допишут в законе, что нам неизвестно. На сегодняшний момент наказания уголовного нет", — добавил юрист.

Больше новостей о мобилизации

Напомним, в новой версии законопроекта по мобилизации одним из вопросов справедливости есть исключение права на отсрочку для силовиков. Согласно этому варианту закона, только 50% личного состава остается на бронировании.

Также мы писали, что в Украине после начала полномасштабной войны заработал электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". В настоящее время правительство приняло законопроект об электронном кабинете для всех мужчин призывного возраста.

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