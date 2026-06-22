Кримська паливна криза може вдарити по РФ сильніше, ніж ЗСУ

Черги на АЗС в Криму. Фото: Кримський вітер

Марія Луценко Редактор

У тимчасово окупованому Криму загострюються проблеми з пальним, які можуть створити нові труднощі для Росії. Перебої із забезпеченням уже впливають на настрої людей та роботу різних сфер. Наслідки можуть вийти далеко за межі півострова. Ситуація стала результатом ефективної роботи української сторони.

Про це в ефірі День.LIVE розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн.

Проблеми з пальним

Сергій Куюн зазначив, що перебої з паливом у Криму стали серйозним викликом для окупаційної влади. За його словами, українські удари по логістичних маршрутах суттєво ускладнили постачання ресурсів на півострів.

"Так перерізати логістику — це дуже майстерна робота. При тому маючи не саме потужне озброєння, але так майстерно його використовувати і застосовувати", — заявив Куюн.

Експерт наголосив, що зараз важливо не лише те, що відбувається в Криму, а й можливі наслідки для території самої Росії.

Паніка серед людей

За словами Куюна, дефіцит може посилити панічні настрої серед населення. Він припустив, що люди можуть почати скуповувати пальне великими обсягами, що створить додатковий тиск на систему забезпечення.

"Чим більше вони будуть купляти в каністри, в діжки, тим краще. Я скажу, що це буде потужніше, ніж наша зброя", — зауважив експерт.

Сергій Куюн нагадав, що схожа ситуація вже була в Україні у 2022 році, коли через ажіотаж люди самі швидко спустошували автозаправки.

Удар по РФ

Куюн вважає, що для Росії повторення такого сценарію може мати значно більші наслідки через масштаб країни та кількість споживачів.

"Зараз вони це мають і я сподіваюся, що там це буде в більшому масштабі, враховуючи розміри країни і кількість тих споживачів", — зазначив він.

За його словами, проблеми з паливом можуть стати ще одним фактором, який ускладнить роботу російської логістики та військової системи.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські захисники планомірно відрізають окупований півострів від російського постачання. Через успішні удари по мостах та залізниці загарбники опинилися на межі повної логістичної блокади. Ситуація з безпекою змушує цивільних росіян масово тікати, а військові невдовзі втратять можливість запускати ракети.

Також Новини.LIVE писали, що українські удари по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму дедалі сильніше впливають на ситуацію на півострові. Уже з'явилися проблеми із забезпеченням пальним, а туристичний сезон опинився під загрозою зриву. Окупаційна влада не має швидкого рішення для подолання цих труднощів.