Критикувати чи розберемося потім — думки одеситів щодо роботи органів влади під час воєнного стану

Мешканці Одеси прогулюються містом. Фото: Новини.LIVE

Ще півтора року тому 68% українців вважали, що критикувати владу під час війни не можна. Серед аргументів — необхідність згуртуватися та йти до перемоги, а будь-які спроби піддати сумніву прийняті рішення можуть послабити суспільний дух і завдати шкоди країні в очах західних партнерів та поставити під загрозу підтримку України. Зараз ситуація, згідно з телефонним опитуванням, кардинально змінилася. І це підтверджують щотижневі мітинги по всій країні.

Чи потрібно критикувати владу сьогодні — це питання журналісти Новини.LIVE поставили одеситам на вулиці.

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Критикуємо чи ні

Для деяких одеситів дати відповідь було досить важко. Втім більшість зізналися, що критика необхідна. Причина — питання корупції, й українці, та одесити зокрема, не хочуть замовчувати її. Людям потрібна прозорість і розуміння.

"Так, це необхідно робити. Потрібно більше прозорості, більше інформації та спрямовувати кошти туди, куди вони повинні йти. Тоді все буде правильно, у нас і все буде добре", — каже одесит Віктор.

Одесит Віктор про критику влади. Фото: Новини.LIVE

Такої ж думки мешканка міста Оксана. Жінка переїхала жити біля моря ще чотири роки тому. Повномасштабну війну також зустріла тут. Зізнається, що Харків їй показав, як має бути, а от Одеса значно поступається першій столиці.

"Складне питання, але я думаю так, а особливо одеську міську владу. Мені все не подобається від самого початку, бо я з Харкова і знаю, як робиться там, а тут не робиться нічого. Тут дуже корумповане місто. В тому є сенс", — каже мешканка Одеси.

Мешканка Одеси Оксана. Фото: Новини.LIVE

Також одесити впевнені, що якби влада більше спілкувалася з людьми й чула їх потреби та претензії, то критики було б значно менше. Молодь зізнається, що зараз час, коли потрібно бути пліч-о-пліч та підтримувати українських військових, а не вигадувати чергові схеми відмивання грошей.

"Ну, залежно від ситуації. Цілком вважаю, що потрібно більше критикувати місцеву владу. Потрібно, щоб влада більше цікавилися у людей тими чи іншими питаннями", — розповідає одесит Максим.

Влада має прислухатися до людей — Максим. Фото: Новини.LIVE

"Я не знаю, як правильно відповісти. Звісно, є багато питань до влади. Не до самої верхівки, президента тощо, а до дуже багато корумпованих моментів тут, на місцях. І ми бачимо як розкрадають, як продають, наприклад, їжу, яка має бути у солдата тощо. Медицина справді в поганому стані", — зізнається одеситка Марта.

До влади є багато питань — одеситка Марта. Фото: Новини.LIVE

Все після війни

Однак літній одесит Богдан Максимович зовсім протилежної думки. Він переконаний, що наразі найважливіше — це перемогти ворога, а от із владою на всіх рівнях будемо розбиратися потім.

"Смерть москалям до сьомого коліна. А владу критикувати будемо після війни. Що Зеленський, що Залужний. Вони молодці і роблять свою справу, і роблять во благо мені, вам, вашим дітям, онукам, правнукам, які будуть. І дай Бог, і слава Україні, щоб оцю нечисть вичистити повністю з нашої землі", — ділиться своєю думкою одесит Богдан Максимович.

Одесит Богдан Максимович. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, думки одеситів розділилася щодо питання критики влади, але вони залишаються єдиними у тому, що чиновники мають бути з народом і чути його. Втім головне завдання — це звільнити свою країну від агресора.