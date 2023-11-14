Критиковать или разберемся потом — мнения одесситов о работе органов власти во время военного положения

Жители Одессы гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Еще полтора года назад 68% украинцев считали, что критиковать власть во время войны нельзя. Среди аргументов — необходимость сплотиться и идти к победе, а любые попытки подвергнуть сомнению принятые решения могут ослабить общественный дух, нанести вред стране в глазах западных партнеров и поставить под угрозу поддержку Украины. Сейчас ситуация, согласно телефонному опросу, кардинально изменилась. И это подтверждают еженедельные митинги по всей стране.

Нужно ли критиковать власть сегодня — эти вопросы журналисты Новини.LIVE задали одесситам на улице.

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Критикуем или нет

Для некоторых одесситов ответить было довольно трудно. Впрочем, большинство признались, что критика необходима. Причина — вопросы коррупции, и украинцы, и одесситы в частности, не хотят замалчивать ее. Людям нужна прозрачность и понимание.

"Да, это необходимо делать. Нужно больше прозрачности, больше информации и направлять средства туда, куда они должны идти. Тогда все будет правильно у нас, и все будет хорошо", — говорит одессит Виктор.

Одессит Виктор о критике власти. Фото: Новини.LIVE

Такого же мнения жительница города Оксана. Женщина переехала жить к морю еще четыре года назад. Полномасштабную войну тоже встретила здесь. Признается, что Харьков показал ей, как должно быть, а вот Одесса значительно уступает первой столице.

"Сложный вопрос, но я думаю да, а особенно одесские городские власти. Мне все не нравится с самого начала, потому что я из Харькова и знаю, как делается там, а здесь не делается ничего. Здесь очень коррумпированный город. В этом есть смысл", — говорит жительница Одессы.

Жительница Одессы Оксана. Фото: Новини.LIVE

Также одесситы уверены, что если бы власть больше общалась с людьми и слышала их потребности и претензии, то критики было бы гораздо меньше. Молодежь признается, что сейчас время, когда нужно быть бок о бок и поддерживать украинских военных, а не придумывать очередные схемы отмывания денег.

"Ну, в зависимости от ситуации. Вполне считаю, что нужно больше критиковать местные власти. Нужно, чтобы власти больше интересовались у людей теми или иными вопросами", — рассказывает одессит Максим.

Власть должна прислушаться к людям — Максим. Фото: Новини.LIVE

"Я не знаю, как правильно ответить. Конечно, есть много вопросов к власти. Не как к самой верхушке, президенту и т.д., а коррумпированным моментам здесь, на местах. И мы видим, как разворовывают, как продают, например, еду, которая должна быть у солдат и т.д. Медицина, на самом деле в плохом состоянии", — признается одесситка Марта.

К власти много вопросов — одесситка Марта. Фото: Новини.LIVE

Все после войны

Однако одессит Богдан Максимович совершенно противоположного мнения. Он убежден, что важнее всего — это победить врага, а вот с властью на всех уровнях будем разбираться потом.

"Смерть москалям до седьмого колена. А власть критиковать будем после войны. Что Зеленский, что Залужный. Они молодцы и делают свое дело, и делают во благо мне, вам, вашим детям, внукам, правнукам, которые будут. И дай Бог, и слава Украине, чтобы эту нечисть вычистить полностью с нашей земли", — делится своим мнением одессит Богдан Максимович.

Одессит Богдан Максимович. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, мнения одесситов на вопрос о критике власти разделились, но они остаются едиными в том, что чиновники должны быть с народом и слышать его. Впрочем, главная задача — это освободить свою страну от агрессора.