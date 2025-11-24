Ціни на добрива й пальне: як аграрії економлять у сезоні

Поле з озимими на Одещині. Фото: Новини.LIVE

На півдні України аграрії змушені переглядати методи роботи через подорожчання добрив і пального. Логістичні труднощі, висока вартість газу та нестабільні поставки роблять мінеральні добрива дедалі менш доступними. Господарства шукають способи зменшити витрати, не ризикуючи врожаєм. Водночас нові технології та біодобрива дають можливість частково компенсувати дефіцит ресурсів.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів заступник директора Одеського селекційно-генетичного інституту національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Євгеній Домарацький.

Проблеми з добривом

Навіть сприятлива волога не знімає головної проблеми агросектору — високої вартості мінеральних добрив. Через логістику, зростання ціни на газ і періодичні перебої у постачанні фермери змушені скорочувати дози внесення та шукати альтернативи. Проте межа економії існує: нестача азоту чи фосфору одразу позначається на зимостійкості озимини та формуванні колосу. У воєнних умовах втрачати потенціал урожаю — неприпустимо.

"Від добрив повністю відмовитися неможливо — це помилка. Але якщо дотримуватися сівозміни, можна зменшити дози мінеральних добрив", — говорить заступник директора Одеського селекційно-генетичного інституту НЦНС Євгеній Домарацький.

Експерт Євген Домарацький під час інтерв'ю. Фото: Новини.LIVE

Одним із рішень стають сучасні біодобрива. Вони допомагають ґрунту краще утримувати поживні речовини та відновлювати структуру, що особливо важливо у регіонах, де тривалі посухи виснажили землю.

Економія на паливі

Додатковий чинник економії — паливо: хоч дефіциту немає, його ціна змушує фермерів оптимізувати кількість проходів техніки. Це прискорює перехід на мінімальний або смуговий обробіток, що зберігає вологу та зменшує витрати.

"Більшість аграріїв переходять на енергоощадні технології: мінімальний обробіток, мінітілл, стріп-тіл. На це вплинули і кліматичні зміни, і ціна пального", — пояснює Домарацький.

Технологічна модернізація стає новим стандартом. Менше навантаження на ґрунт, економія ресурсу та адаптація до кліматичних змін дають господарствам змогу працювати стабільніше. У ряді фермерських господарств такі підходи вже показують перші позитивні результати.

