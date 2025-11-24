Цены на удобрения и топливо: как аграрии экономят в сезоне

Поле с озимыми в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

На юге Украины аграрии вынуждены пересматривать методы работы из-за подорожания удобрений и топлива. Логистические трудности, высокая стоимость газа и нестабильные поставки делают минеральные удобрения все менее доступными. Хозяйства ищут способы уменьшить расходы, не рискуя урожаем. В то же время новые технологии и биоудобрения дают возможность частично компенсировать дефицит ресурсов.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель директора Одесского селекционно-генетического института национального центра семеноведения и сортоизучения Евгений Домарацкий.

Проблемы с удобрением

Даже благоприятная влага не снимает главной проблемы агросектора — высокой стоимости минеральных удобрений. Из-за логистики, роста цены на газ и периодических перебоев в поставках фермеры вынуждены сокращать дозы внесения и искать альтернативы. Однако предел экономии существует: недостаток азота или фосфора сразу сказывается на зимостойкости озимых и формировании колоса. В военных условиях терять потенциал урожая — недопустимо.

"От удобрений полностью отказаться невозможно — это ошибка. Но если соблюдать севооборот, можно уменьшить дозы минеральных удобрений", — говорит заместитель директора Одесского селекционно-генетического института НЦНС Евгений Домарацкий.

Эксперт Евгений Домарацкий во время интервью. Фото: Новости.LIVE

Одним из решений становятся современные биоудобрения. Они помогают почве лучше удерживать питательные вещества и восстанавливать структуру, что особенно важно в регионах, где длительные засухи истощили землю.

Экономия на топливе

Дополнительный фактор экономии — топливо: хоть дефицита нет, его цена заставляет фермеров оптимизировать количество проходов техники. Это ускоряет переход на минимальную или полосовую обработку, что сохраняет влагу и уменьшает расходы.

"Большинство аграриев переходят на энергосберегающие технологии: минимальная обработка, мини-тилл, стрип-тилл. На это повлияли и климатические изменения, и цена топлива", — объясняет Домарацкий.

Технологическая модернизация становится новым стандартом. Меньшая нагрузка на почву, экономия ресурса и адаптация к климатическим изменениям дают хозяйствам возможность работать стабильно. В ряде фермерских хозяйств такие подходы уже показывают первые положительные результаты.

