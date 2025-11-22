Видео
Видео

Главная Одесса Запоздалые посевы и твердая земля — озимые Одесчины под угрозой

Запоздалые посевы и твердая земля — озимые Одесчины под угрозой

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 19:00
обновлено: 18:46
Озимые в Одесской области - риски перезимовки и оценка ученых
Ранние всходы зерна. Фото: Новини.LIVE

Из-за задержки осадков и позднего сева озимые в Одесской области входят в зиму в неоднородном состоянии. Часть посевов уже сформировала нужные органы устойчивости, но значительная площадь — нет. Ученые предупреждают, что именно ноябрь определяет, как культура переживет морозы и избегут ли фермеры потерь.

О рисках для озимых культур журналисты Новини.LIVE поговорили с научным сотрудником Одесского селекционно-генетического института НЦНС Николаем Литвиненко.

Читайте также:

Поздние всходы и слабые корни — главные риски сезона

По словам Николая Литвиненко, несмотря на влажную осень, в этом году большинство полей засеяли позже рекомендованных сроков. Из-за этого растения не успели полноценно сформировать корневую систему и другие органы, которые отвечают за выносливость в морозный период.

"Из-за значительной задержки осадков большинство посевов вышли поздними. Некоторые начали сеять еще до дождей, и как только они прошли - практически сразу появились всходы. В таких хозяйствах сроки можно считать более-менее оптимальными. Но в подавляющем большинстве сев состоялся после дождей, что привело к поздним всходам", — объясняет он.

Ученый добавляет, что сейчас ключевое — определить, успеет ли озимые сформировать узел кущения. Именно он обеспечивает морозостойкость.

Выдержит ли пшеница морозы

Теперь все зависит от погодных условий ближайших недель. Если зима начнется резким похолоданием, некустившиеся растения будут в зоне повышенного риска.

"Если посевы входят в зиму в состоянии кущения, они могут выдержать морозы до минус 10-12 °C. Если будет раннее похолодание, ситуация будет хуже. Поздние посевы, к сожалению, не являются лучшими для перезимовки", — отмечает ученый.

Почему подготовка почвы была более сложной

Николай Литвиненко также говорит, что из-за длительной летней жары и отсутствия дождей почва во многих районах стала чрезвычайно твердой. Это усложнило предпосевную обработку, увеличило расход топлива и повлияло на равномерность заделки семян. В результате всходы в разных хозяйствах существенно отличаются — от мощных до ослабленных.

Напомним, мы писали, как отключения света повлияют на будущий урожай. Также сообщали, что ученый рассказал, как аграрии борются за урожай.

Одесса посевная кампания урожай Одесская область зима Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
