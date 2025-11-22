Озимые в Одесской области - риски перезимовки и оценка ученых

Ранние всходы зерна. Фото: Новини.LIVE

Из-за задержки осадков и позднего сева озимые в Одесской области входят в зиму в неоднородном состоянии. Часть посевов уже сформировала нужные органы устойчивости, но значительная площадь — нет. Ученые предупреждают, что именно ноябрь определяет, как культура переживет морозы и избегут ли фермеры потерь.

О рисках для озимых культур журналисты Новини.LIVE поговорили с научным сотрудником Одесского селекционно-генетического института НЦНС Николаем Литвиненко.

Поздние всходы и слабые корни — главные риски сезона

По словам Николая Литвиненко, несмотря на влажную осень, в этом году большинство полей засеяли позже рекомендованных сроков. Из-за этого растения не успели полноценно сформировать корневую систему и другие органы, которые отвечают за выносливость в морозный период.

"Из-за значительной задержки осадков большинство посевов вышли поздними. Некоторые начали сеять еще до дождей, и как только они прошли - практически сразу появились всходы. В таких хозяйствах сроки можно считать более-менее оптимальными. Но в подавляющем большинстве сев состоялся после дождей, что привело к поздним всходам", — объясняет он.

Ученый добавляет, что сейчас ключевое — определить, успеет ли озимые сформировать узел кущения. Именно он обеспечивает морозостойкость.

Выдержит ли пшеница морозы

Теперь все зависит от погодных условий ближайших недель. Если зима начнется резким похолоданием, некустившиеся растения будут в зоне повышенного риска.

"Если посевы входят в зиму в состоянии кущения, они могут выдержать морозы до минус 10-12 °C. Если будет раннее похолодание, ситуация будет хуже. Поздние посевы, к сожалению, не являются лучшими для перезимовки", — отмечает ученый.

Почему подготовка почвы была более сложной

Николай Литвиненко также говорит, что из-за длительной летней жары и отсутствия дождей почва во многих районах стала чрезвычайно твердой. Это усложнило предпосевную обработку, увеличило расход топлива и повлияло на равномерность заделки семян. В результате всходы в разных хозяйствах существенно отличаются — от мощных до ослабленных.

