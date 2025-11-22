Відео
Україна
Відео

Запізнені посіви й тверда земля — озимина Одещини під загрозою

Запізнені посіви й тверда земля — озимина Одещини під загрозою

Дата публікації: 22 листопада 2025 19:00
Оновлено: 18:46
Озимина на Одещині — ризики перезимівлі та оцінка науковців
Ранні сходи зерна. Фото: Новини.LIVE

Через затримку опадів та пізню сівбу озимі на Одещині входять у зиму в неоднорідному стані. Частина посівів уже сформувала потрібні органи стійкості, але значна площа — ні. Науковці попереджають, що саме листопад визначає, як культура переживе морози та чи уникнуть фермери втрат.

Про ризики для озимих культур журналісти Новини.LIVE поговорили з науковим співробітником Одеського селекційно-генетичного інституту НЦНС Миколою Литвиненком.

Читайте також:

Пізні сходи та слабке коріння — головні ризики сезону

За словами Миколи Литвиненка, попри вологу осінь, цього року більшість полів засіяли пізніше від рекомендованих строків. Через це рослини не встигли повноцінно сформувати кореневу систему та інші органи, які відповідають за витривалість у морозний період.

"Через значну затримку опадів більшість посівів вийшли пізніми. Дехто почав сіяти ще до дощів, і щойно вони пройшли — практично одразу з’явилися сходи. У таких господарствах строки можна вважати більш-менш оптимальними. Але в переважній більшості сівба відбулася після дощів, що призвело до пізніх сходів", — пояснює він.

Науковець додає, що зараз ключове — визначити, чи встигне озимина сформувати вузол кущення. Саме він забезпечує морозостійкість.

Чи витримає пшениця морози

Тепер усе залежить від погодних умов найближчих тижнів. Якщо зима почнеться різким похолоданням, рослини, що не кущилися, будуть у зоні підвищеного ризику.

"Якщо посіви входять у зиму в стані кущення, вони можуть витримати морози до мінус 10–12 °C. Якщо буде раннє похолодання, ситуація буде гіршою. Пізні посіви, на жаль, не є найкращими для перезимівлі", — зазначає науковець.

Чому підготовка ґрунту була складнішою

Микола Литвиненко також каже, що через тривалу літню спеку та відсутність дощів ґрунт у багатьох районах став надзвичайно твердим. Це ускладнило передпосівний обробіток, збільшило витрати пального та вплинуло на рівномірність загортання насіння. У результаті сходи в різних господарствах суттєво відрізняються — від потужних до ослаблених.

Нагадаємо, ми писали, як відключення світла вплинуть на майбутній урожай. Також повідомляли, що науковець розповів, як аграрії борються за урожай.

Одеса посівна кампанія врожай Одеська область зима Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
