Озимина на Одещині — ризики перезимівлі та оцінка науковців

Через затримку опадів та пізню сівбу озимі на Одещині входять у зиму в неоднорідному стані. Частина посівів уже сформувала потрібні органи стійкості, але значна площа — ні. Науковці попереджають, що саме листопад визначає, як культура переживе морози та чи уникнуть фермери втрат.

Про ризики для озимих культур журналісти Новини.LIVE поговорили з науковим співробітником Одеського селекційно-генетичного інституту НЦНС Миколою Литвиненком.

Пізні сходи та слабке коріння — головні ризики сезону

За словами Миколи Литвиненка, попри вологу осінь, цього року більшість полів засіяли пізніше від рекомендованих строків. Через це рослини не встигли повноцінно сформувати кореневу систему та інші органи, які відповідають за витривалість у морозний період.

"Через значну затримку опадів більшість посівів вийшли пізніми. Дехто почав сіяти ще до дощів, і щойно вони пройшли — практично одразу з’явилися сходи. У таких господарствах строки можна вважати більш-менш оптимальними. Але в переважній більшості сівба відбулася після дощів, що призвело до пізніх сходів", — пояснює він.

Науковець додає, що зараз ключове — визначити, чи встигне озимина сформувати вузол кущення. Саме він забезпечує морозостійкість.

Чи витримає пшениця морози

Тепер усе залежить від погодних умов найближчих тижнів. Якщо зима почнеться різким похолоданням, рослини, що не кущилися, будуть у зоні підвищеного ризику.

"Якщо посіви входять у зиму в стані кущення, вони можуть витримати морози до мінус 10–12 °C. Якщо буде раннє похолодання, ситуація буде гіршою. Пізні посіви, на жаль, не є найкращими для перезимівлі", — зазначає науковець.

Чому підготовка ґрунту була складнішою

Микола Литвиненко також каже, що через тривалу літню спеку та відсутність дощів ґрунт у багатьох районах став надзвичайно твердим. Це ускладнило передпосівний обробіток, збільшило витрати пального та вплинуло на рівномірність загортання насіння. У результаті сходи в різних господарствах суттєво відрізняються — від потужних до ослаблених.

