Культурний фронт України не менш важливий за військовий, — Мінкульт

Ростислав Карандєєв в Одесі про важливість культури. Фото: скриншот

Україна щодня демонструє по всьому світі, що національна культура стійко витримує виклики війни. Люди знаходять рішення, які дозволяють жити і розвиватися в умовах воєнного стану, проте культурний напрямок потребує набагато більшої уваги.

Пр це на пресбрифінгу в Одесі повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.



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Українська культура поширена не тільки у межах національних кордонів — вона широко відома в інших державах. Проте задля підтримки цього напряму Україна потребує допомоги партнерів та особливої уваги до розвитку культурного напрямку.

"Ми мусимо підняти культуру з останніх рядків порядку денного значно вище. І коли ми ставимо питання: що важливіше, дрони чи мистецтво — ми маємо відповідь: однозначно важливі обидва напрямки, які ми мусимо забезпечити", — зазначив Ростислав Карандєєв.

Культура в Одесі

Ми раніше писали, що нещодавно в Одесі оголосили про старт зйомок біографічного фільму про знаменитого українського режисера Олександра Довженка. Стрічка буде присвячена до 130-річчя видатного митця вітчизняного кінематографа, кінематографічними здобутками якого надихаються сучасні діячі мистецтва.

Також ми писали, що "Дорожню карту культурного розвитку Одеси" мають презентувати вже влітку цього року. Документ ляже в основу подальших кроків розвитку та визначить напрямок оновлення культурної діяльності міста.