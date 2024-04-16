Культурный фронт Украины не менее важен военного, — Минкульт
Украина ежедневно демонстрирует во всем мире, что национальная культура стойко выдерживает вызовы войны. Люди находят решения, позволяющие жить и развиваться в условиях военного положения, однако культурное направление требует гораздо большего внимания.
Об этом на прессбрифинге в Одессе сообщил временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.
Украинская культура распространена не только в пределах национальных границ, она широко известна в других государствах. Однако для поддержки этого направления Украина нуждается в помощи партнеров и особого внимания к развитию культурного направления.
"Мы должны поднять культуру с последних строк повестки дня значительно выше. И когда мы ставим вопрос: что важнее, дроны или искусство — у нас есть ответ: однозначно важны оба направления, которые мы должны обеспечить", — отметил Ростислав Карандеев.
Культура в Одессе
Мы ранее писали, что недавно в Одессе объявили о старте съемок биографического фильма о знаменитом украинском режиссере Александре Довженко. Лента будет посвящена 130-летию выдающегося художника отечественного кинематографа, кинематографическими достижениями которого вдохновляются современные деятели искусства.
Также мы писали, что "Дорожную карту культурного развития Одессы" должны презентовать уже летом этого года. Документ ляжет в основу дальнейших шагов развития и определит направление обновления культурной деятельности города.
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