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Культурный фронт Украины не менее важен военного, — Минкульт

16 апреля 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Культурный фронт Украины не менее важен военного, — Минкульт
Ростислав Карандаев в Одессе о важности культуры. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украина ежедневно демонстрирует во всем мире, что национальная культура стойко выдерживает вызовы войны. Люди находят решения, позволяющие жить и развиваться в условиях военного положения, однако культурное направление требует гораздо большего внимания.

Об этом на прессбрифинге в Одессе сообщил временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

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Украинская культура распространена не только в пределах национальных границ, она широко известна в других государствах. Однако для поддержки этого направления Украина нуждается в помощи партнеров и особого внимания к развитию культурного направления.

"Мы должны поднять культуру с последних строк повестки дня значительно выше. И когда мы ставим вопрос: что важнее, дроны или искусство — у нас есть ответ: однозначно важны оба направления, которые мы должны обеспечить", — отметил Ростислав Карандеев.

Культура в Одессе

Мы ранее писали, что недавно в Одессе объявили о старте съемок биографического фильма о знаменитом украинском режиссере Александре Довженко. Лента будет посвящена 130-летию выдающегося художника отечественного кинематографа, кинематографическими достижениями которого вдохновляются современные деятели искусства.

Также мы писали, что "Дорожную карту культурного развития Одессы" должны презентовать уже летом этого года. Документ ляжет в основу дальнейших шагов развития и определит направление обновления культурной деятельности города.

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