Купальний сезон триває: температура моря в Одесі на пляжах

Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Морська вода біля узбережжя Одеси залишається комфортною для купання. У суботу, 26 липня, її температура становитиме +20...+21 °C. Водночас у місті та області синоптики не прогнозують істотних опадів, а денна температура повітря сягатиме +30 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 26 липня

У неділю в Одесі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16...+18 °C, удень — +25...+27 °C. Температура морської води — +20...+21 °C.

Погода в Одеській області 26 липня

На Одещині також прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. На автошляхах області видимість буде доброю. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °C, удень — +25...+30 °C.

Погода на найближчі дні

За прогнозами синоптиків, протягом наступних двох діб на Одещині та вздовж морського узбережжя збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Лише 28 липня місцями можливі невеликі дощі з грозами.

Вітер переважно буде північно-західного напрямку, а 27 липня він зміниться на південний, однак залишатиметься нештормовим.

Температурний фон істотно не зміниться: вночі +13...+18 °C, удень — +25...+30 °C. Морська вода найближчими днями прогріється до +21...+22 °C. Хвилювання моря залишатиметься легким, а рівень моря — безпечним.

Погода у найближчі дні. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE писали, що у національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині посеред літа зацвів мачок жовтий. Це рідкісна рослина, занесена до Червоної книги України. У природному парку вона збереглася лише на двох ділянках узбережжя Чорного моря, де перебуває під особливою охороною.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Приморському бульварі в Одесі тривають археологічні розкопки. Цього сезону дослідники виявили залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисячі років. Також археологи знайшли артефакти часів генуезької факторії та османського періоду. Нові відкриття допомагають краще зрозуміти історію території, на якій виникла сучасна Одеса.