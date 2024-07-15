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Купання за 10 тисяч доларів — з Тиси виловили одесита

15 липня 2024 17:47
Верзілова Єлизавета - редактор
Одесит заплатив 10 тис доларів за купання у Тисі: на Закарпатті затримали ухилянтів
Одесит у Тисі. Фото: ДПСУ
Верзілова Єлизавета - редактор

Житель Одеси разом зі своїм попутником з Тернопільщина приїхали на Закарпаття, аби там спробувати втекти закордон. Кожен з ухилянтів купив в інтернеті інструкцію, проте їхній план не спрацював  — обох порушників затримали охоронці кордону.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ

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Одесит заплатив посередникам 10 тисяч доларів, а тернополянин — 5 тисяч доларів і ще 5 тисяч мав передати вже в Угорщині. Ділки обіцяли їм безперешкодний перетин кордону, але не попередили про Тису. 

Порушники хотыли перепливсти Тису
Прикордонники затримали порушників. Фото: ДПСУ

Ухилянти, зрозумівши, що їх помітили прикордонники, спробували втекти. Одесит навіть встиг стрибнути у воду, але далеко відплисти не зміг, оскільки його перехопив прикордонний катер. Його попутника прикордонники затримали на березі річки.

Що загрожує

Стосовно чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП. Вони звинувачені в незаконному перетинанні або спробі незаконного перетинання державного кордону України. м загрожує адміністративний арешт на 15 діб або штраф на суму до 13 600 грн. Справи розглядатиме суд.

Випадки незаконного перетину держкордону

Ми писали, що на Одещині група ухилянтів намагалась втекти до Молдови. Чоловіки заплатила за інструкції від анонімного організатора від 4 до 7 тисяч доларів, проте здійснити свій задум їм не вдалось — усіх затримали правоохоронці. 

Також ми повідомляли, що на Одещині викрили чоловіка, який планував забезпечити безперешкодний виїзд до Молдови призовникові. За 3 000 доларів організатор обіцяв провезти ухилянта у вантажівці через КПП прямісінько до сусідньої країни.

Одеса прикордонники Закарпаття військовий призов Новини Одеси мобілізація військовозобов'язані ухилянти річка Тиса

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