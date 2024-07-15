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Купание за 10 тысяч долларов — из Тисы выловили одессита

15 июля 2024 17:47
Верзилова Єлизавета - редактор
Одессит заплатил 10 тыс. долларов за купание в Тисе: на Закарпатье задержали ухилянцев
Одессит в Тисе. Фото: ГПСУ
Верзилова Єлизавета - редактор

Житель Одессы вместе со своим попутчиком из Тернопольщины приехали на Закарпатье, чтобы там попытаться скрыться за границу. Каждый уклонист купил в интернете инструкцию, однако их план не сработал — обоих нарушителей задержали охранники границы.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ.

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Одессит заплатил посредникам 10 тысяч долларов, а житель Тернопольщины — 5 тысяч долларов и еще 5 тысяч должен был передать уже в Венгрии. Дельцы обещали им беспрепятственное пересечение границы, но не предупредили о Тисе.

Нарушители хотели переплыть Тису
Пограничники задержали нарушителей. Фото: ГНСУ

Уклонисты, поняв, что их заметили пограничники, попытались скрыться. Одессит даже успел прыгнуть в воду, но далеко уплыть не смог, поскольку его перехватил пограничный катер. Его попутчика пограничники задержали на берегу реки.

Что угрожает

В отношении мужчин составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП. Они обвинены в незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. м грозит административный арест на 15 суток или штраф в сумме до 13 600 грн. Дела будет рассматривать суд.

Случаи незаконного пересечения госграницы

Мы писали, что в Одесской области группа уклонян пыталась бежать в Молдову. Мужчины заплатили за инструкции от анонимного организатора от 4 до 7 тысяч долларов, однако осуществить свой замысел им не удалось — всех задержали правоохранители.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили мужчину, который планировал обеспечить беспрепятственный выезд в Молдову призывнику. За 3 000 долларов организатор обещал провезти уклониста в грузовике через КПП прямиком в соседнюю страну.

Одесса пограничники Закарпатье военный призыв Новости Одессы мобилизация военнообязанные уклонисты река Тиса

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