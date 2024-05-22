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Купляла товари за фейковими квитанціями — поліція затримала підприємливу одеситку

22 травня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Купляла товари за фейковими квитанціями — поліція затримала підприємливу одеситку
Одеситка обманом отримала 70 тисяч гривень. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Правоохоронці затримали одеситку, яка ошукала продавців в інтернеті на майже 70 тисяч гривень.  За такі оборудки жінці оголосили підозру у шахрайстві, та наразі їй загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Одеситка створила декілька фальшивих акаунтів у соціальних мережах і підшукувала продавців, роблячи замовлення на продукти, техніку, посуд та інші товари. Вона надсилала фейкові квитанції про переказ коштів, а довірливі продавці відправляли їй товари. Загалом одеситка близько 30 разів скористалась такою "схемою", ошукавши шістьох громадян з різних областей.

Одеситка обманом отримувала товар з інтернет-крамниць без розрахунку
Листування шахрайки з продавцем. Фото: Нацполіція

Під час санкціонованого обшуку у помешканні зловмисниці вилучили незаконно придбані товари, банківські картки та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. 

Що загрожує

Жінці повідомили про підозру за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, вчинене повторно). Зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Випадки шахрайства в Одесі

Ми писали, що в Одесі перед судом постануть учасники злочинної схеми за масштабне шахрайство, яке здійснювали під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу. Спільники налагодили роботу шахрайського кол-центру та привласнили собі понад 5 мільйонів гривень. 

Також ми повідомляли, що правоохоронці накрили злочинців на території Одещини, які підробляли та продавали документи для "легалізації" за кордоном. Також такі "підпільні типографії" діяли й в інших регіонах країни.

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