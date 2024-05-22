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Покупала товары по фейковым квитанциям — полиция задержала предприимчивую одесситку

22 мая 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Покупала товары по фейковым квитанциям — полиция задержала предприимчивую одесситку
Одесситка обманом получила 70 тысяч гривен. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Правоохранители задержали одесситку, которая обманула продавцов в интернете почти на 70 тысяч гривен. За такие сделки женщине объявили подозрение в мошенничестве, но ей грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

Одесситка создала несколько фальшивых аккаунтов в социальных сетях и подыскивала продавцов, делая заказы на продукты, технику, посуду и другие товары. Она присылала фейковые квитанции о переводе средств, а доверчивые продавцы отправляли ей товары. В общем, одесситка около 30 раз воспользовалась такой "схемой", обманув шестерых граждан из разных областей.

Одесситка обманом получала товар из интернет-магазинов без расчета
Переписка мошенницы с продавцом. Фото: Нацполиция

Во время санкционированного обыска в помещении злоумышленницы изъяли незаконно приобретенные товары, банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Что угрожает

Женщине сообщили о подозрении по ч.ч. 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничество, совершенное повторно). Злоумышленнице грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Случаи мошенничества в Одессе

Мы писали, что перед судом в Одессе предстанут участники преступной схемы за масштабное мошенничество, которое осуществляли под видом международного инвестиционного холдинга. Сообщники наладили работу мошеннического колл-центра и присвоили себе более пяти миллионов гривен.

Также мы сообщали, что правоохранители накрыли преступников на территории Одесской области, которые подделывали и продавали документы для "легализации" за границей. Такие "подпольные типографии" действовали и в других регионах страны.

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