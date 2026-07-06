Курортний сезон в Одесі: безпека узбережжя сьогодні

Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

В Одесі поступово збільшується кількість офіційно відкритих пляжів. Проте навіть у місцях, де дозволено купатися, залишаються суворі вимоги безпеки. Після нещодавніх трагедій влада посилила перевірки, а відпочивальників вкотре закликають не заходити на закриті ділянки узбережжя.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів депутат Одеської обласної ради Олександр Ахмеров.

Відкриті пляжі

Станом на зараз в Одесі та області офіційно відкрито 35 пляжів із 48 наявних. Частина узбережжя досі проходить комісійні перевірки, під час яких оцінюють безпеку, наявність укриттів і медичного забезпечення.

"Весь цей тиждень проводиться комісійне обстеження решти пляжів.Перш за все, увага приділяється, як завжди, безпековій ситуації. Тобто, бомбосховищам, щоб люди могли до них дістатися", — повідомив депутат Одеської обласної ради Олександр Ахмеров.

За його словами, для відкриття пляжу також важливо, щоб на ньому був медик або договір із медичною службою для надання допомоги відпочивальникам.

Нові відкритті ділянки

Після чергового комісійного обстеження в Одесі офіційно відкрили ще вісім пляжних зон. А саме:

Ланжерон — дві ділянки комплексу "Причал №1" та ділянка в районі Жовтого каменю;

Відрада — пляжні комплекси "LEO" та "MOON";

Аркадія — пляжний комплекс "Ібіца";

11-та станція Великого Фонтану — пляжний комплекс "COCOS BEACH";

пляж Курортний — пляжний комплекс "Ікра".

Пляжі, які відкрили раніше

Ланжерон — сім ділянок у районі Двох куль та пляж біля закладу "Веранда";

Дельфін — пляжні комплекси "UnderAir" і "Ліберті", комплекс "Калетон" та інклюзивний пляж "Безмеж";

Малий Фонтан — комплекс "Ла Камбала";

Аркадія — пляжний комплекс "Кокос", пляжі комплексів "Ред Лайн" та "Портофіно";

10-та станція Великого Фонтану — муніципальний пляж та комплекс "Чайка";

11-та станція Великого Фонтану — муніципальний інклюзивний пляж;

12-та станція Великого Фонтану — комплекс "Паблік";

14-та станція Великого Фонтану — комунальний пляж та комплекс "Куба";

15-та станція Великого Фонтану — комплекс "Пляж-15";

16-та станція Великого Фонтану — пляж "Золотий берег", комплекси "Карма" та "Варадеро";

район ресторану "Юг" — комунальний пляж.

Робота рятувальників ​

Ахмеров наголошує, що відкриття пляжу можливе лише за наявності офіційних дозвільних документів. Перед початком сезону фахівці ретельно обстежують акваторію, а на березі мають постійно перебувати сертифіковані матроси-рятувальники.

"Перед тим, як відкрити пляжі, водолазна служба проводить обстеження дна та зони, де можна купатися. І видає відповідний акт", — пояснив депутат.

​Він додав, що підприємці зобов'язані тримати ці акти та дозвільну документацію безпосередньо на об'єктах. ​

Мінна загроза

​Шторми в Чорному морі періодично зривають з якорищ вибухонебезпечні предмети, які виносить до берега. Нещодавно у Грибівці стався трагічний випадок, коли через детонацію міни у воді загинув чоловік. Цей пляж не мав дозволу на роботу.

"У Грибівці, до речі, пляж закритий. І через шторм, як ми розуміємо, відірвало одну з мін, і вона опинилася в зоні, де, на жаль, купалися люди", — заявив Ахмеров. ​

Посадовець закликає ігнорувати закриті зони відпочинку та звертати увагу на спеціальні інформаційні стенди. ​

Доступність укриттів

​На одеських пляжах уже встановили близько 10 мобільних сховищ, також під захист адаптують підвальні приміщення прибережних готелів та ресторанів. Проте наразі відпочивальникам бракує інформації про те, куди саме бігти під час повітряної тривоги.

"Сьогодні у нас є проблема з тим, що немає обізнаності тих відпочиваючих з приводу того, де саме можна укритися у разі загрози", — підсумував Олександр Ахмеров.

​Для вирішення цієї проблеми на узбережжі планують встановити великі покажчики та таблички зі стрілками напрямку руху до найближчих укриттів.

Як повідомляли Новини.LIVE, відпочинок біля моря залишається одним із найпопулярніших варіантів літньої відпустки. Після початку повномасштабного вторгнення саме Одеса стала головним напрямком для тих, хто хоче провести кілька днів на узбережжі в Україні. Водночас ціни на таку поїздку щороку змінюються. На загальну суму впливають вартість дороги, житла, харчування та інших повсякденних витрат.

Також Новини.LIVE писали, що депутатка Одеської міської ради Світлана Осауленко заявила, що після загибелі жінки на пляжі в Одесі відкрили кримінальні провадження. Крім того, тривають перевірки узбережжя.