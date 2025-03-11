Обмін Курщини на окуповані землі — що думають одесити

Люди на вулиці міста. Фото: Новини.LIVE

Питання можливих домовленостей між Україною та Росією все частіше обговорюється в інформаційному просторі. Одним із дискусійних питань стала заява президента Володимира Зеленського щодо потенційної угоди з Росією. Глава держави зазначив, що у разі переговорів з ворогом Україна могла б запропонувати обмін контрольованих ЗСУ територій у Курській області на тимчасово окуповані українські землі. Та чи справді країни можуть знайти спільну мову та покласти край війні?

Журналісти Новини.LIVE дізналися думку одеситів з цього приводу.

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Умови щодо обміну

Думки містян розділилися. Більшість опитаних вважає, що нинішня ситуація залишається дуже складною і, найімовірніше, Росія не погодиться на запропоновані умови мирного обміну територіями. Ірина Миколаївна підтримує цю думку й наголошує, що це питання стало для неї надзвичайно складним.

"Дуже складне питання, і ситуація непроста, але живемо надією", — каже Ірина Миколаївна.

Одеситка Ірина Миколаївна про умови щодо обміну. Фото: Новини.LIVE

Галина Микитівна зазначила що скоріш за все Україна висуне свої вимоги щодо обміну територіями. А ворог своєю чергою не захоче погоджуватися, тому угоди не буде.

"Ні, не погодиться, тому що, на мою думку, наші запросять свої вимоги, тому я думаю, що ні", — зазначила Галина Микитівна.

Жителька міста Галина Микитівна про вимоги України. Фото: Новини.LIVE

Росія не поступиться

Дехто з одеситів наголошує, що саме Росія першою розпочала війну, а отже не збирається йти на поступки Україні. Тому що не в їхніх інтересах змінювати свої пріоритети.

"Це навряд чи, раз вони розпочали війну, чому вони будуть поступатися", — розповіла пані Ірина.

Одеситка пані Ірина про війну з Росією. Фото: Новини.LIVE

Володимир також підтримав цю думку, зазначивши, що головною метою Росії було і залишається захоплення всієї України. Тому ймовірність будь-яких поступок чи обміну територіями видається малоймовірною.

"Я думаю, що ні, вони хочуть всю Україну. Це на мою думку, великого диванного експерта. Вони хочуть нас усіх, їх не цікавий якийсь маленький клаптик. На жаль, це так, і поки збройні сили тримають фронт, доти ми живемо. Подяка збройним силам", — каже Володимир.

Житель міста Володимир про наміри Росії. Фото: Новини.LIVE

Роль США в угоді

Важливу роль у розвитку подій, за словами містян, відіграє позиція США. Останнім часом з вуст Дональда Трампа лунають заяви, які викликають побоювання в українців, і наразі американці демонструють свою лояльність до Росії.

"Напевно, все залежить від того, що буде вирішуватись у політиків США. А як ми бачимо зараз, трампісти дуже добре ставляться до Росії. Тому буде, як буде, надіємось на краще для нашої країни", — зазначив Артур.

Одесит Артур про роль США в угоді щодо обміну територіями. Фото: Новини.LIVE

Попри всі складнощі, одесити наголошують що найголовнішою силою, що стримує ворога, залишаються Збройні сили України, які щодня боронять нашу державу. Тому, попри всі гучні заяви, насамперед потрібно підтримувати тих, хто нас зараз захищає від російського стяга.

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