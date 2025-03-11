Обмен Курщины на оккупированные земли — что думают одесситы

Люди на улице города. Фото: Новини.LIVE

Вопрос возможных договоренностей между Украиной и Россией все чаще обсуждается в информационном пространстве. Одним из дискуссионных вопросов стало заявление президента Владимира Зеленского относительно потенциальной сделки с Россией. Глава государства отметил, что в случае переговоров с врагом Украина могла бы предложить обмен контролируемых ВСУ территорий в Курской области на временно оккупированные украинские земли. Но действительно ли страны могут найти общий язык и положить конец войне?

Журналисты Новини.LIVE узнали мнение одесситов по этому поводу.

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Условия по обмену

Мнения горожан разделились. Большинство опрошенных считает, что нынешняя ситуация остается очень сложной и, скорее всего, Россия не согласится на предложенные условия мирного обмена территориями. Ирина Николаевна поддерживает это мнение и отмечает, что этот вопрос стал для нее чрезвычайно сложным.

"Очень сложный вопрос, и ситуация непростая, но живем надеждой", — говорит Ирина Николаевна.

Одесситка Ирина Николаевна об условиях обмена. Фото: Новини.LIVE

Галина Никитична отметила, что скорее всего Украина выдвинет свои требования по обмену территориями. А враг в свою очередь не захочет соглашаться, поэтому соглашения не будет.

"Нет, не согласится, потому что, по моему мнению, наши запросят свои требования, поэтому я думаю, что нет", — отметила Галина Никитична.

Жительница города Галина Никитична о требованиях Украины. Фото: Новини.LIVE

Россия не уступит

Некоторые из одесситов отмечают, что именно Россия первой начала войну, а значит не собирается идти на уступки Украине. Потому что не в их интересах менять свои приоритеты.

"Это вряд ли, раз они начали войну, почему они будут уступать", — рассказала Ирина.

Одесситка Ирина о войне с Россией. Фото: Новини.LIVE

Владимир также поддержал эту мысль, отметив, что главной целью России был и остается захват всей Украины. Поэтому вероятность каких-либо уступок или обмена территориями представляется маловероятной.

"Я думаю, что нет, они хотят всю Украину. Это по моему мнению, большого диванного эксперта. Они хотят нас всех, им не интересен какой-то маленький клочок. К сожалению, это так, и пока вооруженные силы держат фронт, до тех пор мы живем. Спасибо вооруженным силам", — говорит Владимир.

Житель города Владимир о намерениях России. Фото: Новини.LIVE

Роль США в соглашении

Важную роль в развитии событий, по словам горожан, играет позиция США. В последнее время из уст Дональда Трампа звучат заявления, которые вызывают опасения у украинцев. И сейчас американцы демонстрируют свою лояльность к России.

"Наверное, все зависит от того, что будет решаться у политиков США, а как мы видим, сейчас трамписты очень хорошо относятся к России. Так что будет, как будет, надеемся на лучшее для нашей страны", — отметил Артур.

Одессит Артур о роли США в соглашении по обмену территориями. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все сложности, одесситы отмечают, что главной силой, сдерживающей врага, остаются Вооруженные силы Украины, которые ежедневно защищают наше государство. Поэтому, несмотря на все громкие заявления, в первую очередь нужно поддерживать тех, кто нас сейчас защищает от российского флага.

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