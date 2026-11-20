Зерновий елеватор. Фото ілюстративне: REUTERS/Dane Rhys

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ заявив, що майже знищений міст у Затоці ускладнює вивезення зерна з Одеської області. Водночас альтернативні маршрути через Молдову мають обмежену пропускну здатність.

Про це Олексій Кущ повідомив в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Вивезення зерна з Одещини

Російські обстріли молокопереробних заводів, олійноекстракційних підприємств і транспортних об’єктів посилюють загрози для функціонування українського аграрного сектору.

"Наприклад, я взагалі не чую, щоб хтось обговорював критичну ситуацію мосту в Затоці в Одеській області, який фактично відсікає південь Одеської області. Це величезний район, називають його історично, це Буджак, там і порти Ізмаїл", — зазначив економіст.

За його словами, йдеться про міст, через який залізницею можна завозити в порти зерно. Наразі він дуже пошкоджений внаслідок російських ударів та майже знищений.

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Кущ розповів, що в Маяках є міст, але він автомобільний, тому там не можна залізницею перевозити зерно.

"І можна частину через Молдову везти, але в Молдові залізниця має певні обмеження щодо пропускної можливості. І залізницею з Молдови можна тільки в Рені везти в порти. Але дунайські порти, вони зараз обміліли і там теж певні є проблеми, а також удари завдаються", — розповів Кущ.

Він зазначив, що логістичні труднощі та руйнування виробничих об’єктів можуть суттєво вплинути на ситуацію в окремих регіонах і стабільність продовольчого ринку України.

Як писали Новини.LIVE, 20 листопада російські окупанти завдали удару по енергетичному обʼєкті в Одеській області. Внаслідок обстрілу десятки тисяч споживачів залишилися без світла.

А 18 листопада Росія завдала удару по центру Одеси. Відомо про 17 поранених та чотирьох загиблих. Зокрема, противник пошкодив житлові будинки та навчальні заклади.