Зерновой элеватор. Фото иллюстративное: REUTERS/Dane Rhys

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявил, что почти полностью разрушенный мост в Затоке затрудняет вывоз зерна из Одесской области. При этом альтернативные маршруты через Молдову имеют ограниченную пропускную способность.

Об этом Алексей Кущ сообщил в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Вывоз зерна из Одесской области

Российские обстрелы молокоперерабатывающих заводов, маслоэкстракционных предприятий и транспортных объектов усугубляют угрозы для функционирования украинского аграрного сектора.

"Например, я вообще не слышу, чтобы кто-то обсуждал критическую ситуацию с мостом в Затоке в Одесской области, который фактически отсекает юг Одесской области. Это огромный район, исторически его называют Буджак, там же находятся порты Измаил", — отметил экономист.

По его словам, речь идет о мосте, через который по железной дороге можно доставлять зерно в порты. Сейчас он сильно поврежден в результате российских ударов и практически уничтожен.

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Кущ рассказал, что в Маяках есть мост, но он автомобильный, поэтому там нельзя перевозить зерно по железной дороге.

"И часть можно везти через Молдову, но у железной дороги в Молдове есть определенные ограничения по пропускной способности. А по железной дороге из Молдовы можно только через Рени доставлять зерно в порты. Но дунайские порты сейчас обмелели, и там тоже есть определенные проблемы, а также наносятся удары", — рассказал Кущ.

Он отметил, что логистические трудности и разрушение производственных объектов могут существенно повлиять на ситуацию в отдельных регионах и стабильность продовольственного рынка Украины.

Как писали Новини.LIVE, 20 ноября российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту в Одесской области. В результате обстрела десятки тысяч потребителей остались без света.

А 18 ноября Россия нанесла удар по центру Одессы. Известно о 17 раненых и четырех погибших. В частности, противник повредил жилые дома и учебные заведения.