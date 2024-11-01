В Одесі продають квартиру у Будинку з атлантами — ціна

Будинок з атлантами в Одесі. Фото: OLX

Будинок з атлантами на вулиці Гоголя — одна з візитівок Одеси. У ньому виставили на продаж трикімнатну квартиру зі зробленим ремонтом. Ціна — 250 тис. доларів.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі OLX.

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Що пропонують

Квартира розташована на другому поверсі й займає 177 кв. м (кухня — 14,5 кв. м). Висота стелі — 5 м. На підлозі бельгійський ламінат. У житлі три роздільні кімнати, зала, кухня, гардеробна, два санвузли. Вздовж всієї квартири тераса.

Тераса у квартирі. Фото: OLX

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Зроблено капітальний ремонт з повною заміною всіх комунікацій. Наявні автономне опалення та резервний бак для води.

Спальня у квартирі. Фото: OLX

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Що відомо про будинок

Будинок Фальц-Фейна, більш відомий як Дім з атлантами, збудували у 1899 році під керівництвом відомого архітектора Льва Влодека. За часів імперії він був дохідним домом вищого класу, а у роки Другої світової війни тут квартирували румунські офіцери. У будинку мешкали чимало відомих людей, зокрема, композитор Юрій Знатоков.

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Санвузол у квартирі. Фото: OLX

Дім знаходиться на мальовничій вулиці зі старовинною забудовою. Він включений у більшість туристичних маршрутів Одесою. Внутрішній двір будинку має два виходи — до Тещиного мосту з одного боку і до Військового узвозу — з іншого. До однієї з бічних сторін будівлі прилягає відкрита веранда з колонами, з якої відкривається мальовничий вид на море.

Нагадаємо, в Одесі виставили на продаж найменшу квартиру у місті. Також можна придбати житло з найбільш вражаючим краєвидом.