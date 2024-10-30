В Одесі продають квартиру з красивим видом з вікон

Вид з вікна будинку. Фото: OLX

В Одесі виставили на продаж квартиру у висотці з панорамними вікнами. У житлі вже є меблі і зроблений авторський ремонт. Ціна — 52 тис. доларів.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі OLX.

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Що пропонують

Однокімнатна квартира розташована на 24-у поверсі 25-поверхового житлового комплексу "Омега" на вулиці Толбухіна. Загальна площа — 46 кв. м, з них 11 кв. м займає кухня.

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Кухня у квартирі. Фото: OLX

Спальня у квартирі. Фото: OLX

У квартирі встановлений кондиціонер. З панорамних вікон відкривається вид на місто. Є окрема гардеробна.

Кухня у квартирі. Фото: OLX

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Житловий комплекс був зданий у 2019-2021 роках.

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Санвузол у квартирі. Фото: OLX

Ціни в Одесі

За даними порталу ЛУН, ціна однокімнатної квартири на вторинці в Одесі залежить від району розташування. Наприклад, житло з ремонтом у Приморському районі можна придбати в середньому за 57 тис. доларів, без ремонту — за 44 тис. доларів.

В інших районах міста середня ціна складає:

Київський район — 39 тис. доларів (з ремонтом), 35,4 тис. доларів (без ремонту),

Хаджибейський район — 29 тис. доларів (з ремонтом), 31,2 тис. доларів (без ремонту);

Пересипський район — 27,5 тис. доларів (з ремонтом), 26 тис. доларів (без ремонту).

Нагадаємо, в Одесі за 52 тис. доларів пропонують дворівневу квартиру у центрі міста. Також у місті виставили на продаж будинок з власним футбольним полем і білками.