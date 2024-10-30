В Одессе продают квартиру с красивым видом из окон

Одесса как на ладони — стоимость жилья с впечатляющим видом
В Одессе была выставлена на продажу квартира в высотке с панорамными окнами. В жилище уже есть мебель и сделан авторский ремонт. Цена — 52 тыс. долларов.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.
Что предлагают
Однокомнатная квартира расположена на 24 этаже 25-этажного жилого комплекса "Омега" на улице Толбухина. Общая площадь — 46 кв. м, из них 11 кв. м занимает кухня.
В квартире установлен кондиционер. Из панорамных окон открывается вид на город. Есть отдельная гардеробная.
Жилой комплекс был сдан в 2019-2021 годах.
Цены в Одессе
По данным портала ЛУН, цена однокомнатной квартиры на вторичке в Одессе зависит от района расположения. К примеру, жилье с ремонтом в Приморском районе можно приобрести в среднем за 57 тыс. долларов, без ремонта — за 44 тыс. долларов.
В других районах города средняя цена составляет:
- Киевский район — 39 тыс. долларов (с ремонтом), 35,4 тыс. долларов (без ремонта),
- Хаджибейский район — 29 тыс. долларов (с ремонтом), 31,2 тыс. долларов (без ремонта);
- Пересыпский район — 27,5 тыс. долларов (с ремонтом), 26 тыс. долларов (без ремонта).
Напомним, в Одессе за 52 тыс. долларов предлагается двухуровневая квартира в центре города. Также в городе было выставлено на продажу дом с собственным футбольным полем и белками.
Читайте Новини.LIVE!