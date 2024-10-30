В Одессе продают квартиру с красивым видом из окон

Вид из окна дома. Фото: OLX

В Одессе была выставлена на продажу квартира в высотке с панорамными окнами. В жилище уже есть мебель и сделан авторский ремонт. Цена — 52 тыс. долларов.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.

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Однокомнатная квартира расположена на 24 этаже 25-этажного жилого комплекса "Омега" на улице Толбухина. Общая площадь — 46 кв. м, из них 11 кв. м занимает кухня.

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Кухня в квартире. Фото: OLX

Спальня в квартире. Фото: OLX

В квартире установлен кондиционер. Из панорамных окон открывается вид на город. Есть отдельная гардеробная.

Кухня в квартире. Фото: OLX

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Жилой комплекс был сдан в 2019-2021 годах.

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Санузел в квартире. Фото: OLX

Цены в Одессе

По данным портала ЛУН, цена однокомнатной квартиры на вторичке в Одессе зависит от района расположения. К примеру, жилье с ремонтом в Приморском районе можно приобрести в среднем за 57 тыс. долларов, без ремонта — за 44 тыс. долларов.

В других районах города средняя цена составляет:

Киевский район — 39 тыс. долларов (с ремонтом), 35,4 тыс. долларов (без ремонта),

Хаджибейский район — 29 тыс. долларов (с ремонтом), 31,2 тыс. долларов (без ремонта);

Пересыпский район — 27,5 тыс. долларов (с ремонтом), 26 тыс. долларов (без ремонта).

Напомним, в Одессе за 52 тыс. долларов предлагается двухуровневая квартира в центре города. Также в городе было выставлено на продажу дом с собственным футбольным полем и белками.