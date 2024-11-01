В Одессе продают квартиру в Доме с атлантами.

Квартира в доме с атлантами на Гоголя в Одессе — что предлагают
Дом с атлантами на улице Гоголя — одна из визиток Одессы. В нем выставили на продажу трехкомнатную квартиру с проделанным ремонтом. Цена — 250 тыс. долларов.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.
Что предлагают
Квартира расположена на втором этаже и занимает 177 кв. м (кухня — 14,5 кв. м). Высота потолков — 5 м. На полу бельгийский ламинат. В квартире три раздельные комнаты, зал, кухня, гардеробная, два санузла. Вдоль всей квартиры терраса.
Произведен капитальный ремонт с полной заменой всех коммуникаций. Имеются автономное отопление и резервный бак для воды.
Что известно о доме
Дом Фальц-Фейна, более известный как Дом с атлантами, был построен в 1899 году под руководством известного архитектора Льва Влодека. Во времена империи он был доходным домом высшего класса, а в годы Второй мировой войны здесь квартировали румынские офицеры. В доме проживали многие известные люди, в частности, композитор Юрий Знатоков.
Дом находится на живописной улице со старинной застройкой. Он включен в большинство туристических маршрутов по Одессе. Внутренний двор дома имеет два выхода — к Тещиному мосту с одной стороны и к Военному спуску — с другой. К одной из боковых сторон здания прилегает открытая веранда с колоннами, с которой открывается живописный вид на море.
Напомним, в Одессе выставили на продажу самую маленькую квартиру в городе. Также можно приобрести жилье с самым впечатляющим видом.
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