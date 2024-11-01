В Одессе продают квартиру в Доме с атлантами.

Дом с атлантами в Одессе. Фото: OLX

Дом с атлантами на улице Гоголя — одна из визиток Одессы. В нем выставили на продажу трехкомнатную квартиру с проделанным ремонтом. Цена — 250 тыс. долларов.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.

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Что предлагают

Квартира расположена на втором этаже и занимает 177 кв. м (кухня — 14,5 кв. м). Высота потолков — 5 м. На полу бельгийский ламинат. В квартире три раздельные комнаты, зал, кухня, гардеробная, два санузла. Вдоль всей квартиры терраса.

Терраса в квартире. Фото: OLX

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Произведен капитальный ремонт с полной заменой всех коммуникаций. Имеются автономное отопление и резервный бак для воды.

Спальня в квартире. Фото: OLX

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Что известно о доме

Дом Фальц-Фейна, более известный как Дом с атлантами, был построен в 1899 году под руководством известного архитектора Льва Влодека. Во времена империи он был доходным домом высшего класса, а в годы Второй мировой войны здесь квартировали румынские офицеры. В доме проживали многие известные люди, в частности, композитор Юрий Знатоков.

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Санузел в квартире. Фото: OLX

Дом находится на живописной улице со старинной застройкой. Он включен в большинство туристических маршрутов по Одессе. Внутренний двор дома имеет два выхода — к Тещиному мосту с одной стороны и к Военному спуску — с другой. К одной из боковых сторон здания прилегает открытая веранда с колоннами, с которой открывается живописный вид на море.

Напомним, в Одессе выставили на продажу самую маленькую квартиру в городе. Также можно приобрести жилье с самым впечатляющим видом.