Як виглядає найменша квартира в Одесі

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

У курортній Лузанівці у Пересипському районі виставили на продаж житло за 8 тис. доларів. Однокімнатна квартира дуже маленька, проте устаткована меблями й з євроремонтом.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі OLX.

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Що пропонують

Квартира розташована в одноповерховій будівлі й займає площу усього у 30 кв. м, з яких 12 кв. м займає кухня. Стеля натяжна, підлога вкрита плиткою. Санвузол суміжний. Опалення індивідуальне, електричне. Є кондиціонер, холодильник, мікрохвильова пічка, пральна машина, плита і телевізор.

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Стіни будинку зроблені з цегли. Територія охороняється. Є гостьовий паркінг. Квартира на землі, при в'їзді у гаражний кооператив.

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Санвузол і душ у квартирі. Фото: OLX

Ціни в Одесі

За даними порталу ЛУН, ціна однокімнатної квартири з ремонтом на вторинці в Одесі залежить від району розташування. Наприклад, житло у Приморському районі можна придбати в середньому за 57 тис. доларів.

В інших районах міста середня ціна однушки з ремонтом становить:

Київський район — 39 тис. доларів;

Хаджибейський район — 29 тис. доларів;

Пересипський район — 27,5 тис. доларів.

Нагадаємо, в Одесі виставили на продаж квартиру з вражаючим краєвидом. Також у місті можна придбати дворівневу квартиру за 52 тис. доларів.