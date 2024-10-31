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Самая маленькая квартира в Одессе — какая цена

31 октября 2024 13:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Как выглядит самая маленькая квартира в Одессе
Интерьер квартиры. Фото: OLX
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В курортной Лузановке в Пересыпском районе выставили на продажу жилье за 8 тысяч долларов. Однокомнатная квартира очень маленькая, однако оборудована мебелью и с евроремонтом.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.

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Квартира расположена в одноэтажном здании и занимает площадь всего в 30 кв. м, из которых 12 кв. м занимает кухня. Потолок натяжной, пол покрыт плиткой. Санузел смежный. Отопление индивидуальное, электрическое. Есть кондиционер, холодильник, микроволновка, стиральная машина, плита и телевизор.

Самая маленькая квартира в Одессе — какая цена - фото 1
Интерьер квартиры. Фото: OLX
Самая маленькая квартира в Одессе — какая цена - фото 2
Интерьер квартиры. Фото: OLX

Стены дома сделаны из кирпича. Территория охраняется. Есть гостевой паркинг. Квартира на земле при въезде в гаражный кооператив.

Самая маленькая квартира в Одессе — какая цена - фото 3
Интерьер квартиры. Фото: OLX
Самая маленькая квартира в Одессе — какая цена - фото 4
Санузел и душ в квартире. Фото: OLX

Цены в Киеве

По данным портала ЛУН , цена однокомнатной квартиры с ремонтом на вторичке в Одессе зависит от района расположения. К примеру, жилье в Приморском районе можно приобрести в среднем за 57 тыс. долларов.

В других районах города средняя цена с ремонтом составляет:

  • Киевский район — 39 тыс. долларов;
  • Хаджибейский район — 29 тыс. долларов;
  • Пересыпский район — 27,5 тыс. долларов.

Напомним, в Одессе выставили на продажу квартиру с поразительным видом. Также в городе можно купить двухуровневую квартиру за 52 тыс. долларов.

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13:29 Самая маленькая квартира в Одессе — какая цена

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