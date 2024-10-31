Как выглядит самая маленькая квартира в Одессе

Самая маленькая квартира в Одессе — какая цена
В курортной Лузановке в Пересыпском районе выставили на продажу жилье за 8 тысяч долларов. Однокомнатная квартира очень маленькая, однако оборудована мебелью и с евроремонтом.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе OLX.
Что предлагают
Квартира расположена в одноэтажном здании и занимает площадь всего в 30 кв. м, из которых 12 кв. м занимает кухня. Потолок натяжной, пол покрыт плиткой. Санузел смежный. Отопление индивидуальное, электрическое. Есть кондиционер, холодильник, микроволновка, стиральная машина, плита и телевизор.
Стены дома сделаны из кирпича. Территория охраняется. Есть гостевой паркинг. Квартира на земле при въезде в гаражный кооператив.
Цены в Киеве
По данным портала ЛУН , цена однокомнатной квартиры с ремонтом на вторичке в Одессе зависит от района расположения. К примеру, жилье в Приморском районе можно приобрести в среднем за 57 тыс. долларов.
В других районах города средняя цена с ремонтом составляет:
- Киевский район — 39 тыс. долларов;
- Хаджибейский район — 29 тыс. долларов;
- Пересыпский район — 27,5 тыс. долларов.
Напомним, в Одессе выставили на продажу квартиру с поразительным видом. Также в городе можно купить двухуровневую квартиру за 52 тыс. долларов.
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