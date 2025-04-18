Корпус ЖК Люксембург в Одесі ледь встигли врятувати від обвалу - тримають роботи

Відновлення Люксембургу. Фото: Офіційний канал міста

В Одесі тривають роботи з відновлення 4-го корпусу ЖК "Люксембург", пошкодженого внаслідок масованого ракетного удару РФ 29 грудня 2023 року. Через деформацію несучих стін будівля довгий час перебувала під загрозою обвалу.

Як рятують Люксембург

За даними комунальників, лише завдяки своєчасному проведенню стабілізаційних робіт вдалося врятувати багатоквартирний корпус ЖК "Люксембург" від обвалу. Роботи такого рівня складності в Україні майже не мають аналогів. Для забезпечення укріплення будівлі було залучено сучасні технології та інноваційні інженерні рішення.

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"Завершено монолітні роботи. Ми бачимо, що всі колони, всі діафрагми — все відновлено, і вже нічого не заважає нам працювати та завершувати оздоблювальні роботи. Наразі ми закінчуємо встановлення металопластикових вікон і повністю закриваємо периметр. Проводимо цегляні, електромонтажні роботи, а також розпочали монтаж системи пожежної сигналізації", — каже директор підприємства "Стікон" Анатолій Рагулін.

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Відбудова стін. Фото: Офіційний канал міста

Влучання в ЖК Люксембург

Вранці 29 грудня 2023 року під російський обстріл потравив житловий комплекс "Люксембург" в Одесі. Ракета влучила в один з корпусів та розірвалась всередині. Внаслідок вибуху троє людей загинули, 15 отримали поранення. Крім того, було зруйновано кілька поверхів будинку. На відновлювальні роботи з міського бюджету у 2024 році виділили 42 мільйони гривень.

Після прильоту. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 8 мільярдів на відновлення України. А також про допомогу одеситам, які постраждали в результаті атак.

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