Корпус ЖК Люксембург в Одессе едва успели спасти от обвала - держат работы

Восстановление Люксембурга. Фото: Официальный канал города

В Одессе продолжаются работы по восстановлению 4-го корпуса ЖК "Люксембург", поврежденного в результате массированного ракетного удара РФ 29 декабря 2023 года. Из-за деформации несущих стен здание долгое время находилось под угрозой обвала.

Как спасают Люксембург

По данным коммунальщиков, только благодаря своевременному проведению стабилизационных работ удалось спасти многоквартирный корпус ЖК "Люксембург" от обвала. Работы такого уровня сложности в Украине почти не имеют аналогов. Для обеспечения укрепления здания были привлечены современные технологии и инновационные инженерные решения.

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"Завершены монолитные работы. Мы видим, что все колонны, все диафрагмы — все восстановлено, и уже ничего не мешает нам работать и завершать отделочные работы. Сейчас мы заканчиваем установку металлопластиковых окон и полностью закрываем периметр. Проводим кирпичные, электромонтажные работы, а также начали монтаж системы пожарной сигнализации", — говорит директор предприятия "Стикон" Анатолий Рагулин.

Отстройка стен. Фото: Официальный канал города

Попадание в ЖК Люксембург

Утром 29 декабря 2023 года под российский обстрел попал жилой комплекс "Люксембург" в Одессе. Ракета попала в один из корпусов и разорвалась внутри. В результате взрыва три человека погибли, 15 получили ранения. Кроме того, было разрушено несколько этажей дома. На восстановительные работы из городского бюджета в 2024 году выделили 42 миллиона гривен.

После прилета. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о 8 миллиардах на восстановление Украины. А также о помощи одесситам, которые пострадали в результате атак.