На 20 миллионов увеличили помощь пострадавшим от обстрелов в Одессе

Последствия обстрела. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Программу помощи пострадавшим от российских атак в Киевском районе Одессы увеличат на 20 миллионов гривен. Все потому, что запланированных в бюджете средств не хватило для большинства потерпевших.

Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии жилищно-коммунального хозяйства.

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Деньги на восстановление

На постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства отметили, что в результате атак за последние месяцы больше всего пострадал Киевский район. Сначала на восстановительные работы было запланировано 14 миллионов гривен, однако эту сумму решили поднять до 34, поскольку финансовой помощи не хватило.

"Было запланировано 14 млн грн на 2025 год, но на сегодняшний день у нас остаток 1300 грн, к сожалению, только 20% людей получили помощь после повреждения имущества" — сообщила глава Киевской райадминистрации Мария Лозовенко.

Напомним, недавно мы писали о 20 миллионах на демонтаж разрушенного здания. А также о том, что средств на восстановление города катастрофически не хватает.