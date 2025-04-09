На 20 мільйонів збільшили допомогу постраждалим від обстрілів в Одесі

Наслідки обстрілу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Програму допомоги постраждалим від російських атак у Київському районі Одеси збільшать на 20 мільйонів гривень. Усе тому, що запланованих у бюджеті коштів не вистачило для більшості потерпілих.

Про це повідомили на засіданні постійної комісії житлово-комунального господарства.

Реклама

Читайте також:

Гроші на відновлення

На постійній комісії з питань житлово-комунального господарства зазначили, що внаслідок атак за останні місяці найбільше постраждав Київський район. Спочатку на відновлювальні роботи було заплановано 14 мільйонів гривень, проте цю суму вирішили підвищити до 34 млн грн, оскільки фінансової допомоги не вистачило.

"Було заплановано 14 млн грн на 2025 рік, але на сьогодні у нас залишок 1300 грн, на жаль, лише 20% людей отримали допомогу після ушкодження майна" — повідомила голова Київської райадміністрації Марія Лозовенко.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 20 мільйонів на демонтаж зруйнованої будівлі. А також про те, що коштів на відновлення міста катастрофічно бракує.