Прикордонники врятували чоловіка з моря біля Одеси

Прикордонники витягують чоловіка з води. Фото: Морська охорона Держприкордонслужби України

На Одещині у Чорному морі ледь не потонув чоловік. Через довге перебування у крижаній воді потерпілому бракувало сил вибратися з води самому.

Про це повідомила Морська охорона Держприкордонслужби України.

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У Чорному морі ледь не потонув чоловік

За їхньою інформацією, під час патрулювання державного кордону екіпаж катера Морської охорони Держприкордонслужби виявив на воді порожній надувний човен. Підійшовши ближче, вони побачили чоловіка, який відчайдушно тримався за надувний човен і не міг самостійно вибратися.

Холодна вода виснажувала потерпілого, і його сили швидко слабшали. Прикордонники миттєво зреагували, підняли його на борт і надали необхідну допомогу. Його зігріли теплим чаєм та обстежили.

Стан потерпілого

Як з’ясувалося, чоловік упав у воду через власну необережність. Човен узяли на буксир і доставили на берег. Стан врятованого задовільний, він не потребував медичної допомоги.

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