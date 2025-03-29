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Едва не утонул — возле Одессы спасли мужчину из Черного моря

29 марта 2025 13:27
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пограничники спасли мужчину из моря возле Одессы
Пограничники вытаскивают мужчину из воды. Фото: Морская охрана Госпогранслужбы Украины
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области в Черном море едва не утонул мужчина. Из-за долгого пребывания в ледяной воде пострадавшему не хватало сил выбраться из воды самому.

Об этом сообщила Морская охрана Госпогранслужбы Украины.

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Сообщение пограничников. Фото: скриншот

В Черном море едва не утонул мужчина

По их информации, во время патрулирования государственной границы экипаж катера Морской охраны Госпогранслужбы обнаружил на воде пустую надувную лодку. Подойдя ближе, они увидели мужчину, который отчаянно держался за надувную лодку и не мог самостоятельно выбраться.

Холодная вода истощала потерпевшего, и его силы быстро ослабевали. Пограничники мгновенно среагировали, подняли его на борт и оказали необходимую помощь. Его согрели теплым чаем и обследовали.

Состояние пострадавшего

Как выяснилось, мужчина упал в воду из-за собственной неосторожности. Лодку взяли на буксир и доставили на берег. Состояние спасенного удовлетворительное, он не нуждался в медицинской помощи.

Напомним, в Одесской области от осложнений после кори умер младенец. Также мы публиковали график движения спецтранспорта в Одессе на апрель.

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