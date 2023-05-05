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Ледь втрималась: на Одещині врятували 9-річну дівчину

5 травня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ледь втрималась: на Одещині врятували 9-річну дівчину
Надзвичайники врятували 9-річну дівчинку Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, до Служби порятунку надійшло повідомлення від небайдужої громадянки про те, що 9-річна дівчинка  вилізла з вікна квартири на 2-му поверсі і, стоячи на скрутці інтернет кабелів, ледве тримається руками за підвіконня. Дитина на той момент знаходилась вдома сама.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області

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Ізмаїльські рятувальники за лічені хвилини прибули на місце та за допомогою висувної драбини піднялися до наляканої дівчинки та повільно і дуже обережно спустили на землю.

Рятувальники рятують 9-річну мешканку Одещини. Фото: ДСНС
Рятувальники рятують 9-річну мешканку Одещини. Фото: ДСНС

Як дівчинка опинилася на тому боці віконної рами та втрималась на кабелях — досі невідомо. Дитина заспокоїлась, подякувала рятувальникам та вже посміхається. Одразу після події стурбована мама, яка одразу прибігла з роботи, як тільки побачила пожежну машину у напрямку свого будинку, забрала свою доньку. 

Нагадаємо, в Одеській області врятували хлопчика з квартири. Малолітня дитина випадково зачинила вхідні двері житла.

Також ми писали, що під час пожежі, яка сталася днями раніше у багатоповерхівці у Малиновському районі Одеси, з задимленої квартири на першому поверсі врятували трьох дітей:  2012, 2019 та 2010 року народження. З верхніх поверхів житлового будинку було евакуйовано семеро осіб, з них п'ятеро дітей.

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