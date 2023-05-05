Ледь втрималась: на Одещині врятували 9-річну дівчину
Сьогодні, до Служби порятунку надійшло повідомлення від небайдужої громадянки про те, що 9-річна дівчинка вилізла з вікна квартири на 2-му поверсі і, стоячи на скрутці інтернет кабелів, ледве тримається руками за підвіконня. Дитина на той момент знаходилась вдома сама.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Ізмаїльські рятувальники за лічені хвилини прибули на місце та за допомогою висувної драбини піднялися до наляканої дівчинки та повільно і дуже обережно спустили на землю.
Як дівчинка опинилася на тому боці віконної рами та втрималась на кабелях — досі невідомо. Дитина заспокоїлась, подякувала рятувальникам та вже посміхається. Одразу після події стурбована мама, яка одразу прибігла з роботи, як тільки побачила пожежну машину у напрямку свого будинку, забрала свою доньку.
Нагадаємо, в Одеській області врятували хлопчика з квартири. Малолітня дитина випадково зачинила вхідні двері житла.
Також ми писали, що під час пожежі, яка сталася днями раніше у багатоповерхівці у Малиновському районі Одеси, з задимленої квартири на першому поверсі врятували трьох дітей: 2012, 2019 та 2010 року народження. З верхніх поверхів житлового будинку було евакуйовано семеро осіб, з них п'ятеро дітей.