Едва удержалась: в Одесской области спасли 9-летнюю девочку

Чрезвычайники спасли 9-летнюю девочку Фото: ГСЧС

Сегодня в Службу спасения поступило сообщение от неравнодушной гражданки, что 9-летняя девочка вылезла из окна квартиры на 2-м этаже и, стоя на скрутке интернет-кабелей едва держится руками за подоконник. Ребенок на тот момент находился дома сам.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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Измаильские спасатели в считанные минуты прибыли на место и с помощью выдвижной лестницы, поднялись к напуганной девочке и медленно и очень осторожно спустили на землю.

Спасатели спасают 9-летнюю жительницу Одесской области. Фото: ГСЧС

Как девочка оказалась на той стороне оконной рамы и удержалась на кабелях — неизвестно. Ребенок успокоился, поблагодарил спасателей и уже улыбается. Сразу после происшествия обеспокоенная мама, которая сразу прибежала с работы, как только увидела пожарную машину в направлении своего дома, забрала свою дочь.

Напомним, в Одесской области спасли мальчика из квартиры. Малолетний ребенок случайно закрыл входную дверь жилья.

Также мы писали, что во время пожара, произошедшего днями ранее в многоэтажке в Малиновском районе Одессы, из задымленной квартиры на первом этаже спасли троих детей: 2012, 2019 и 2010 года рождения. С верхних этажей жилого дома были эвакуированы семь человек, из них пятеро детей.