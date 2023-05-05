Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Едва удержалась: в Одесской области спасли 9-летнюю девочку arrow

Едва удержалась: в Одесской области спасли 9-летнюю девочку

5 мая 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Едва удержалась: в Одесской области спасли 9-летнюю девочку
Чрезвычайники спасли 9-летнюю девочку Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня в Службу спасения поступило сообщение от неравнодушной гражданки, что 9-летняя девочка вылезла из окна квартиры на 2-м этаже и, стоя на скрутке интернет-кабелей едва держится руками за подоконник. Ребенок на тот момент находился дома сам.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Читайте также:

Измаильские спасатели в считанные минуты прибыли на место и с помощью выдвижной лестницы, поднялись к напуганной девочке и медленно и очень осторожно спустили на землю.

Спасатели спасают 9-летнюю жительницу Одесской области. Фото: ГСЧС
Спасатели спасают 9-летнюю жительницу Одесской области. Фото: ГСЧС

Как девочка оказалась на той стороне оконной рамы и удержалась на кабелях — неизвестно. Ребенок успокоился, поблагодарил спасателей и уже улыбается. Сразу после происшествия обеспокоенная мама, которая сразу прибежала с работы, как только увидела пожарную машину в направлении своего дома, забрала свою дочь.

Напомним, в Одесской области спасли мальчика из квартиры. Малолетний ребенок случайно закрыл входную дверь жилья.

Также мы писали, что во время пожара, произошедшего днями ранее в многоэтажке в Малиновском районе Одессы, из задымленной квартиры на первом этаже спасли троих детей: 2012, 2019 и 2010 года рождения. С верхних этажей жилого дома были эвакуированы семь человек, из них пятеро детей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас