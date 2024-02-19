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Лікарі провели надскладну операцію маленькому одеситу

19 лютого 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Лікарі провели надскладну операцію маленькому одеситу
Команда хірургів лікарні. Фото: Центр дитячої медицини "Охмадит"
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Дитячі хірурги прооперували маленького одесита з рідкісною генетичною аномалією. В однорічного хлопчика був язик впʼятеро більший за норму, всього в Україні двоє таких дітей.

Про це повідомили у Центрі дитячої медицини "Охмадит".

 

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Хлопчик Лев перед операцією. Фото: Центр дитячої медицини "Охмадит"

Що зробили лікарі

Команда хірургів Центру виконала часткову резекцію язика за сучасною методикою замкової щілини Key hole.

"Язичок Левчика треба було скласти так, щоб хлопчик міг повноцінно дихати, їсти, розмовляти. Консультувалися з американськими колегами, адже в них є досвід допомоги таким діткам, адже хотіли, щоб у нашого пацієнта все вийшло якнайкраще", — пояснила лікарка хлопчика, щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична.

Що відомо про хворобу

В Україні всього дві дитини синдромом Беквіта-Відемана. За статистикою, одна така дитина народжується в середньому на кожні 20 000 малюків. Синдром Беквіта-Відемана — це рідкісна генетична аномалія, що викликає інтенсивний розвиток різних органів упродовж вагітності. У Лева був величезний язик, збільшені внутрішні органи й одна ніжка довша від іншої на 3 см. 

Нагадаємо, в Одесі кардіохірурги прооперували малюка, який народився раніше строку і важить менше кілограма. Відомо, що лікарі провели складну операцію на серці дитини

Також ми писали, що одеські лікарі провели рідкісну операцію на серці однорічній дитині. У немовля вроджена вада серця, яку має лише 0.1% новонароджених.

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