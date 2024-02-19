Врачи провели сверхсложную операцию маленькому одесситу

Команда хирургов больницы. Фото: Центр детской медицины "Охмадит"

Детские хирурги прооперировали маленького одессита с редкой генетической аномалией. У годовалого мальчика был язык в пять раз больше нормы, всего в Украине двое таких детей.

Об этом сообщили в Центре детской медицины "Охмадит".



Мальчик Лев перед операцией. Фото: Центр детской медицины "Охмадит"

Что сделали врачи

Команда хирургов Центра выполнила частичную резекцию языка по современной методике замочной скважины Key hole.

"Язычок Левчика надо было сложить так, чтобы мальчик мог полноценно дышать, есть, разговаривать. Консультировались с американскими коллегами, ведь у них есть опыт помощи таким деткам, ведь хотели, чтобы у нашего пациента все получилось лучше", — пояснила врач мальчика, челюстно -лицевая хирургиня Кристина Пограничная.

Что известно о болезни

В Украине всего два ребенка синдромом Беквита-Видемана. По статистике, один такой ребенок рождается в среднем на каждые 20 тысяч малышей. Синдром Беквита-Видемана — это редкая генетическая аномалия, вызывающая интенсивное развитие различных органов во время беременности. У Льва был огромный язык, увеличены внутренние органы и одна ножка длиннее другой на 3 см.

Напомним, в Одессе кардиохирурги прооперировали малыша, который родился раньше срока и весит меньше килограмма. Известно, что врачи провели сложную операцию на сердце ребенка.

Также мы писали, что одесские врачи провели редкую операцию на сердце годовалого ребенка. У младенца врожденный порок сердца, который имеет только 0.1% новорожденных.